Super Mulheres Positivas discute primeiro ano de vida do bebê: ‘Parto é onde termina o asfalto e começa a aventura’

Nana Feller e Mariana Ruske recebem o pediatra e neonatologista Paulo Telles no quarto episódio da minissérie

Arquivo Pessoal/Nana Feller Mariana Ruske e Paulo Telles durante a gravação do quarto episódio da minissérie "A Ciência Por Trás do Comportamento da Criança"



O convidado para o quarto episódio da minissérie “A Ciência Por Trás do Comportamento da Criança”, do Podcast Super Mulheres Positivas, realizada em parceria com a Senses Montessori School, não poderia ser mais especial: o Dr. Paulo Telles, pediatra e neonatologista pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Juntos, os três conduzem uma deliciosa conversa, acolhedora e afetiva, que passa pelos principais temas deste período, tão lindo quanto turbulento, feito de dias intermináveis e meses que passam num piscar de olhos. Da importância do período intrauterino à solidão, acompanhada do puerpério. Do choro que não cessa ao papel da rede de apoio. Da importância do rosto dos pais no desenvolvimento infantil à amamentação e introdução alimentar. Tudo isso foi abordado através do olhar profissional, cientifico e afetuoso destes três profissionais, que nos fazem um convite a refletir sobre a importância deste primeiro ano de vida das nossas crianças. Os episódios são publicados no podcast Super Mulheres Positivas toda primeira segunda-feira do mês.

Ouça o quarto episódio da minissérie “A Ciência Por Trás do Comportamento da Criança”