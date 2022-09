Ana Paula condena oposição por acionar TSE contra Bolsonaro no Reino Unido: ‘Isso não é democracia’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram o pedido do ex-presidente Lula para que o atual mandatário não possa utilizar imagens da ida ao velório da rainha Elizabeth II

Jonathan Hordle/AFP Presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro assinam livro de condolências após a morte da rainha Elizabeth II



O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou neste domingo no Reino Unido onde as cerimônias de despedidas e o funeral da rainha Elizabeth II. O chefe do Executivo foi à casa do embaixador brasileiro em Londres, por volta das 10h da manhã, no horário local, e foi recebido por um grupo de apoiadores com bandeiras do Brasil. Na sacada do prédio, Bolsonaro conversou e fez uma breve fala. O presidente ainda teve um encontro com o rei Charles III na recepção de líderes e autoridades estrangeiros. Bastou uma breve conversa com seus apoiadores para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da candidata Soraya Thronicke (União Brasil) acionarem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Bolsonaro. Os opositores pediram à Corte que impeça o atual presidente e candidato a reeleição de utilizar qualquer imagem da viagem a Londres em sua propaganda eleitoral. Já os advogados de Lula ainda pediram a remoção de vídeos nas redes sociais, que reproduzam as conversas de cerca de três minutos entre o líder e seus apoiadores. Durante os atos de apoio ao chefe do Executivo, a polícia local não permitiu hostilidades e prendeu uma mulher vestida de vermelho que protestava contra o presidente. O motivo da prisão não foi revelado, mas não foi pedido por ninguém da comitiva presidencial, já que o presidente encontrava-se dentro do prédio.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o ingresso dos oposicionistas na Corte Eleitoral contra o uso das imagens da comitiva presidencial no horário eleitoral não representa uma democracia e, segundo a analista, qualquer posicionamento de Bolsonaro seria alvo de críticas. “Se o presidente foi, é problema. Se não tivesse ido, também seria problema. Se ele tivesse ficado no meio do caminho, seria problema. Se não tivesse tocado no assunto ou feito uma carta gigantesca, também seria problema. O que o presidente faz é problema para a oposição histérica e nada propositiva. Só faltam agora os opositores quererem que o Bolsonaro não converse com seu eleitores”, opinou.

Confira o programa desta segunda-feira, 19: