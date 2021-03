Ana Paula Henkel: ‘Concordo com Fachin; democracia está ameaçada, mas pelo próprio STF’

Em seminário online realizado pela OAB para falar sobre defesa da Constituição, ministro destacou ser necessário manter vigilância constante

Divulgação/Jovem Pan Comentarista do programa Os Pingos nos Is, Ana Paula Henkel



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin afirmou nesta segunda-feira, 1º, que a democracia brasileira está ameaçada pelo “vírus do autoritarismo”. Em seminário online realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para falar sobre democracia e defesa da Constituição, Fachin destacou ser necessário manter vigilância constante, usando como exemplo ameaças ao sistema eleitoral. “A democracia brasileira está sob ataque. As conquistas do Estado de direito democrático e da legalidade constitucional estão ameaçadas”, afirmou, continuando: “É legítimo governo que decorre de eleições regulares e, portanto, atende às demandas do povo. Mas é ilegítimo um governo que passa a atuar contra a normalidade constitucional.”

A comentarista Ana Paula Henkel, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, endossou a declaração do ministro. No entanto, disse que a democracia brasileira está sob “ataque constante do próprio STF”. “Eu vou ter que concordar com o Fachin, ele está certo, a democracia brasileira está sob ataque, o estado democrático de direito está sob ataque, e quem está atacando a nossa democracia, a autonomia dos poderes, a independência dos poderes, é o próprio STF”, destacou.

Ela usou como exemplo as prisões do deputado Daniel Silveira (PSL) e do blogueiro Oswaldo Eustáquio, decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, além do inquérito das fake news, também aberto pela Corte. “O STF está, sim, atacando a nossa democracia, temos uma Constituição vilipendiada toda a semana por um dos ministros da Corte. Temos jornalistas, deputados, presos inconstitucionalmente, inquéritos inconstitucionais abertos por ministros da Corte. Ministro Fachin, o senhor está certo, a democracia está sob ataque e quem está atacando a nossa democracia é exatamente essa composição do Supremo Tribunal Federal”, finalizou a ex-jogadora de vôlei.

