Ana Paula Henkel: ‘Vão tentar a CPI da Copa América para ver se emplacam alguma falácia’

Comentarista do programa Os Pingos Nos Is analisou o foco da comissão em falar sobre a realização do torneio no Brasil

Em seu segundo depoimento à CPI da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a cloroquina é ineficaz para o tratamento do coronavírus. O medicamento e o chamado ‘kit Covid’ são duas das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não há evidência comprovada da eficácia destes medicamentos”, disse o ministro aos senadores. Além disso, a oitiva realizada nesta terça-feira, 8, teve questionamentos sobre a realização da Copa América no Brasil. À CPI, Queiroga declarou que dar aval para a realização do torneio não era sua atribuição. “O presidente me pediu que avaliasse os protocolos da CBF e da Conmebol. São protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. As autoridades dos Estados que aceitaram realizar os jogos estão de acordo com esse tipo de atividade”, disse Queiroga.

A comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel afirmou que a CPI não consegue emplacar as narrativas e que, por isso abordou a questão da Copa América. “A sensação hoje foi a seguinte: tentaram a CPI da cloroquina, não deu certo. Tentaram a CPI da Pfizer, da vacina e não deu certo. Tentaram a CPI da doutora cantora e também não deu certo. Tentaram empurrar a narrativa da CPI do tal ‘gabinete paralelo’ e também não deu certo. Agora acho que vão tentar a CPI da Copa América para ver se emplacam alguma falácia que eles querem colocar no relatório. A verdade é que essa CPI, o que mostra todo dia é que não há objeto, só objetivo e a gente sabe qual é”, disse Ana Paula, que também falou sobre a mudança de tema do colegiado. “A discussão foi para um lado que não tem absolutamente nada a ver com o objeto dessas sessões. Ficou discutindo sobre futebol, sobre esportes e nosso dinheiro, nosso tempo e nossa paciência, literalmente acabando. A gente não consegue mais ver um bando de senadores tentando emplacar uma narrativa para colocar em um relatório que já está praticamente pronto”.

