ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após a mais recente pesquisa indicar que Flávio é o candidato mais bem posicionado da Direita, qual você acredita que será a maior dificuldade na campanha?

Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16) mostrou que o senador tem maior intenção de votos do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

  • Por Jovem Pan
  • 16/12/2025 17h31
Os Pingos nos Is

Após a mais recente pesquisa indicar que Flávio é o candidato mais bem posicionado da Direita, qual você acredita que será a maior dificuldade na campanha?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
