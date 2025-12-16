ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após a mais recente pesquisa indicar que Flávio é o candidato mais bem posicionado da Direita, qual você acredita que será a maior dificuldade na campanha?
Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16) mostrou que o senador tem maior intenção de votos do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Após a mais recente pesquisa indicar que Flávio é o candidato mais bem posicionado da Direita, qual você acredita que será a maior dificuldade na campanha?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.