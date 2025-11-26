Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Depois de Tarcísio pedir ‘menos ansiedade para 2026’, qual você acha que deve ser o foco da Oposição?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Depois de Tarcísio pedir ‘menos ansiedade para 2026’, qual você acha que deve ser o foco da Oposição?

Governador de São Paulo afirmou que Bolsonaro irá ‘aparar arestas’ e que decisão virá ‘na hora certa’

  • Por Jovem Pan
  • 26/11/2025 17h01
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Depois de Tarcísio pedir "menos ansiedade para 2026", qual você acha que deve ser o foco da Oposição?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >