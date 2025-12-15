ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Em razão dos problemas de saúde de Bolsonaro, você acredita que será autorizada a prisão domiciliar ao ex-presidente?
A defesa do ex-presidente preso por tentativa de golpe pediu novamente que ele passe por cirurgia e seja transferido para sua casa após novos exames realizados na Polícia Federal
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
Em razão dos problemas de saúde de Bolsonaro, você acredita que será autorizada a prisão domiciliar ao ex-presidente?
