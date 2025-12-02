Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O adiamento da sabatina com Jorge Messias ajuda ou atrapalha o indicado ao STF?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O adiamento da sabatina com Jorge Messias ajuda ou atrapalha o indicado ao STF?

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comunicou hoje a decisão por não receber oficialmente a indicação

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 17h11
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

O adiamento da sabatina com Jorge Messias ajuda ou atrapalha o indicado ao STF?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
