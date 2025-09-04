Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Um projeto de anistia que beneficie os participantes dos atos do dia 8/1, que reverta a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e que proteja o mandato de Eduardo Bolsonaro teria chance de aprovação no Congresso?

Após articulação de aliados do ex-presidente, cresceu a pressão para que pauta avance no Congresso

  • 04/09/2025 17h06
Um projeto de anistia que beneficie os participantes dos atos do dia 8/1, que reverta a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e que proteja o mandato de Eduardo Bolsonaro teria chance de aprovação no Congresso?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
