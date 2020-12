‘Não há desculpa além da vadiagem’, diz Augusto Nunes sobre demora de volta às aulas

A retomada das aulas presenciais no Brasil foi tema de discussão no programa Os Pingos Nos Is desta segunda-feira, 21

Youtube/Os Pingos nos Is Comentário foi feito durante a edição desta segunda-feira, 21, do programa "Os Pingos nos Is"



O Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação de São Paulo decidiu reabrir a colônia de férias na cidade de Peruíbe, no litoral do estado, no fim deste ano. A instalação, que possui piscinas, salão de jogos, campos de futebol e dezenas de apartamentos voltou a funcionar no dia 20 de novembro e abriu inscrições para a alta temporada, que acontece após a virada do ano. O órgão também se posicionou de forma contrária à retomada das aulas presenciais alegando que não voltar com atividades presenciais é uma tentativa de preservar a vida de professores, funcionários e alunos. O comentarista Augusto Nunes, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, voltou a defender a retomada das aulas presenciais, argumentando que “não há desculpas além da vadiagem” para que o retorno aconteça.

“Vamos esquecer essa história de ensino à distância por que é muito cinismo. A maioria das crianças não tem computador e não tem quem ajude. Os pais não sabem, não tiveram educação suficiente pra isso. Nós estamos sem esse tipo de aula [presencial] desde março. Já se passou um ano. O sindicatos de professores e funcionários ainda estão contra. É o fim do mundo. Aglomeração na praia pode, é celebrar na vida. Aglomeração na escola não pode, aí é ameaçar a vida. As associações de pais e mestres deram pleno apoio aos professores terroristas que estavam no melhor dos mundos. Imagina você não trabalha, tem todas as vantagens do funcionários públicos e agora vai para colônia de férias do sindicato. A gente tem que saudar esse movimento ‘Escolas Abertas’ que não para de crescer. Não há desculpas além da vadiagem, é hora de retomar as aulas presenciais”, disse Augusto.

