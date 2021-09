‘Objetivo era silenciar liberdade de expressão’, diz ex-assessor de Trump após ser interrogado pela PF

Em entrevista exclusiva ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, Jason Miller disse que objetivo do inquérito é puramente político

Os Pingos Nos Is Jason Miller foi entrevistado no programa Os Pingos Nos Is



Jason Miller, empresário e ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o objetivo da decisão que determinou que ele prestasse depoimento no inquérito dos atos democráticos era assustá-lo para longe do Brasil e silenciar a liberdade de expressão. Miller foi interrogado pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília, no dia 7 de setembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista exclusiva ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, o empresário criticou a decisão. “Eu acho que o objetivo disso era puramente político, acho que é porque eu sou alguém que apoia a liberdade de expressão. Eu sou um empresário, esse é meu trabalho. E, sim, eu tenho um longo histórico na política americana, mas sou um empresário, eu quero trazer empregos para o Brasil, investir no país, eu amo as pessoas do Brasil”, afirmou. “Acho que o objetivo era me assustar para longe do Brasil, tentar silenciar a liberdade de expressão. Mas sabe de uma coisa? Não vai funcionar. Estou mais comprometido com o Brasil agora do que nunca”, completou.

Assista a entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 8: