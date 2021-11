‘PSDB está patinando e com dificuldades de encontrar rumos para 2022’, diz Cristina Graeml

Aplicativo utilizado nas prévias do partido apresentou problemas no último domingo; comentarista do programa Os Pingos Dos Is debateram situação da sigla para a próxima eleição presidencial

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Para comentarista, situação piora crise interna vivida dentro do partido



O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, teve nesta segunda-feira, 22, uma reunião com analistas da fundação de apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). A instituição acadêmica é a desenvolvedora do aplicativo utilizado na votação das prévias do PSDB. A ferramenta apresentou problemas e obrigou a sigla a suspender o processo iniciado no domingo, 21. Militantes tucanos não conseguiram acessar a plataforma devido a problemas com o sistema de reconhecimento facial. O partido escolhe entre os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Doria (São Paulo) e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgilio, o nome do candidato tucano para a eleição presidencial de 2022. Nesta segunda, o PSDB afirmou que a votação será concluída até o próximo domingo, 28. “A decisão foi tomada em conjunto pela direção do partido e pelos três pré-candidatos”, afirmou o partido.

As dificuldades na votação das prévias do PSDB foram debatidas no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta segunda. Para a comentarista Cristina Graeml, o começo da campanha do partido foi “muito ruim” e evidencia os problemas da sigla, como a saída de Alckmin e a divisão interna. “A largada dessa que se dizia mais uma alternativa na terceira via foi muito ruim para o PSDB. O partido já tem toda essa divisão interna que está gerando essa briga nas prévias do partido e tem também aquele anúncio de saída de Geraldo Alckmin, que já está namorando ser um apoiador de Lula, talvez até o candidato a vice em sua chapa. Para mim, o PSDB, que está há muito tempo fora da política nacional, está patinando e com dificuldades de encontrar o rumo nas eleições de 2022″, afirmou Graeml.

