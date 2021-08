‘Vai causar sérios transtornos’, diz Bolsonaro sobre marco temporal de terras indígenas

Presidente afirmou que medida pode dobrar demarcação de terras e causar consequências econômicas, como aumento da inflação

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro se posicionou contra reinterpretação do marco temporal



O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra uma possível reinterpretação do marco temporal para demarcações de terras indígenas. Em sua live desta quinta-feira, 26, o chefe do Executivo disse que foi informado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que a iniciativa poderia dobrar a ocupação de terras indígenas, causando consequências econômicas e “sérios transtornos”. “Se for reinterpretado o marco temporal, segundo a ministra Tereza Cristina, podemos dobrar o número de terras indígenas demarcadas. Isso aí vai inviabilizar, vai causar sérios transtornos para todos nós aqui no Brasil”, disse.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar o marco temporal nesta quinta-feira, 26, e deve retomar a análise na próxima semana. O projeto prevê que os indígenas só tenham o direito de reivindicar localidades em que já estavam estabelecidos antes da promulgação da Constituição de 1988. “A gente espera que o STF não reinterprete o marco temporal, porque se começarmos a termos problemas para produzir, vão ter problemas na balança comercial e a inflação de alimentos — que sim, existe — vai aumentar mais ainda. E o que é pior, pode ter o desabastecimento”, afirmou Bolsonaro. Mais de seis mil indígenas estão acampados em Brasília para protestar contra a medida.

