Letícia Spiller diz que busca ter mais ‘liberdade de expressão’ em projetos fora da TV

Atriz lança no dia 18 de dezembro um EP natalino em parceria com Dienis visando levar uma mensagem de amor em meio a pandemia

Reprodução/Instagram/arealspiller Letícia Spiller vai lançar um EP de Natal com o cantor Dienis



A atriz e cantora Letícia Spiller se prepara para lançar um EP de Natal ao lado do também ator e cantor Dienis. A dubla, que no ano passado gravou a música Lua Cheia, se conheceu nas gravações na novela da Globo “I Love Paraisópolis”, em 2015. “Eu tinha um trabalho que precisava de uma voz feminina, era uma pegada mais flamenca e meu sócio sugeriu a Letícia Spiller. Fiquei naquela expectativa e ela aceitou. Estava esperando ela vir toda diva, mas ela veio toda descontruída”, elogiou Dienis em entrevista ao Tô na Pan desta quarta-feira, 2. Após alguns trabalhos juntos, os artistas pensaram em tocar um projeto mais romântico para trazer uma mensagem positiva neste fim de ano tão atípico. Letícia decidiu veicular o EP natalino ao ACNUR, uma agência da ONU na qual é embaixadora que ajuda refugiados em situação de risco.

“A gente tem que dar voz as pessoas que precisam. Eu vejo que a minha missão aqui está muito além de mim mesma ou das coisas que quero para mim e minha família. A arte é um portal de cura, ela tem esse poder de chegar no coração das pessoas. Minha missão na Terra é de fazer coisas que possam ajudar os outros”, afirmou Letícia, que em seus projetos paralelos busca se distanciar das tramas de comédia romântica que geralmente as cercam nas novelas. A atriz, que se define como uma poeta, começou a se aproximar da música há cerca de 10 anos quando passou a atuar em musicais. “No teatro, é onde eu posso ter mais liberdade de expressão, posso falar o que eu quero dizer. No cinema também, até comecei a produzir algumas coisas”, disse.

A filha mais nova de artista, Stella, está seguindo os mesmos passos artísticos da mãe e elas cantam juntas uma faixa do EP que será lançado dia 18 de dezembro. “Esse ano ela estava matriculada em um curso de teatro musical e, como tudo ficou online, ela deixou para o ano que vem, então eu aproveitei e coloquei ela para trabalhar comigo na pandemia”, brincou a artista. O EP de Natal de Letícia em parceria com Dienis conta com várias participações especiais, como a da cantora Mart’nália, e promete trazer uma mensagem de amor para as pessoas em meio a pandemia.