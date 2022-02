Moro diz que Bolsonaro e STF trabalharam para destruir a Lava Jato: ‘Situação é pior que Lula solto’

Em entrevista ao Pânico, o ex-juiz disse que não há chance de desistir da pré-candidatura à Presidência para concorrer ao Senado: ‘É uma questão de dever’

Reprodução/Pânico Sergio Moro foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira, 14



Nesta segunda-feira, 14, o programa Pânico recebeu o ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Em entrevista, ele criticou a atuação de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. “Eu era contra a interferência na Polícia Federal do presidente Bolsonaro pelas razões que ele apresentou. Inclusive, ele já falou publicamente que eu saí do governo porque não aceitava proteger a família dele do COAF, da Receita Federal e da Polícia Federal. Hoje a situação é pior que Lula solto, é muito ruim”, afirmou. “Não tem ninguém no Brasil investigado e preso por grande corrupção, tenho grande respeito pela PF, mas essa é a Polícia Federal, e esse o resultado das nomeações que o presidente fez. Eu jamais imaginei que o presidente da República que se elegeu defendendo a Lava Jato fosse trabalhar para destruir a Lava Jato. E uma parte dessa destruição foi a interferência na Polícia Federal.”

Pré-candidato à Presidência nas eleições de 2022 pelo Podemos, Moro negou a possibilidade de desistir do maior cargo do Executivo para disputar o Senado. “Sou pré-candidato à Presidência, não tem nada disso de Senado, Câmara, isso aí é o pessoal que tem medo da candidatura, jogam cascas de banana por aí. Eu quero um país diferente, fiquei observando o Brasil o ano passado inteiro. A Covid matando muita gente, as pessoas hoje sofrendo o problema da economia. Você tem essas cenas lamentáveis: a fila dos ossos, no sertão gente caçando lagarto para se alimentar. Todo mundo me diz que eu tenho o potencial para atender essas pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro. É uma questão de dever, não posso deixar aquilo que foi feito ser destruído”, disse. O ex-juiz se queixou dos rumos que o combate à corrupção tomou. “A gente imaginava que teria iniciado um período diferente, mas todo mundo se decepcionou muito com a realidade atual. Vamos ser bastante francos, o governo atual, juntamente com parte do Congresso e parte do STF, eles destruíram a Lava Jato.”

Caso eleito, Moro diz que seu principal foco será na retomada da economia. O filiado ao Podemos criticou o discurso de Lula no combate à fome. “Você coloca as pessoas que mais precisam no primeiro lugar da fila, você começa a resolver o problema da pobreza não só mentindo que vai cair picanha do céu, mas vai possibilitando às pessoas a comprar a picanha”, disse. “Internacionalmente, o Brasil precisa retomar os acordos comerciais. Mercosul e União Europeia estão parados. A gente precisa se reinserir com discurso de defesa dos direitos humanos e discurso ambiental, num mundo de mudanças climáticas.”

Confira na íntegra a entrevista com Sergio Moro: