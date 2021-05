Rabino defende a ciência: ‘Claro que dinossauros existiram, o texto bíblico é ético, não histórico’

Em entrevista ao Pânico, o líder religioso Michel Schlesinger afirmou que os estudos científicos e espirituais ‘não devem ser concorrentes, mas complementares’

Imagem: Reprodução/Pânico O líder religioso Michel Schlesinger é integrante do rabinato da Congregação Israelita Paulista desde 2005



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 12, o rabino Michel Schlesinger afirmou que a ciência e a religião não devem ser concorrentes, mas complementares. “É claro que os dinossauros existiram, o texto bíblico é ético, não histórico. Se você estudar a Tora com o intuito de se tornar uma pessoa melhor, escolheu o melhor livro para isso. No entanto, caso se debruce na Tora para entender história ou arqueologia, não terá escolhido o melhor livro para te auxiliar. Nesta segunda hipótese, a ciência está muito mais avançada e apta para te ajudar. Devemos entender a ciência e a religião como disciplinas complementares, uma enriquece a outra”, analisou.

“A religião trabalha no universo dos sentidos e significados, algo que a ciência não pode fazer. Por outro lado, a ciência consegue explicar os fenômenos de uma maneira que a religião nunca faria. A sociedade andará de uma maneira melhor se entender que a ciência, religião, cultura e demais áreas do conhecimento não são concorrentes, mas complementares”, continuou. Integrante do rabinato da Congregação Israelita Paulista desde 2005, o líder religioso explicou de uma forma sucinta o que é o judaísmo.

“Há dois mil anos, um homem foi até o rabino Shamai e disse: ‘Quero me converter ao judaísmo, mas pretendo aprender os ensinamentos no período em que eu permanecer sobre um pé só’ – ou seja, ele queria um curso extremamente rápido sobre judaísmo. O Shamai se ofendeu e ordenou que o homem fosse embora. Então, ele procurou o rabino Hilel e fez a mesma proposta: ‘Quero me converter ao judaísmo, mas pretendo aprender os ensinamentos no período em que eu permanecer sobre um pé só’. Mais flexível, Hilel aceitou e afirmou: ‘Vou te ensinar o judaísmo, pode ficar em um pé só. A doutrina é: não faça aos outros o que você não quer que façam para ti’. Isto resume todo o judaísmo, o restante é apenas comentários”, concluiu o rabino Michel Schlesinger.

