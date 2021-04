Secretário da Economia diz que governo não está preocupado com a CPI da Covid-19

Em entrevista ao programa Pânico nesta quinta-feira, 29, Bruno Bianco destacou que não enxerga ‘nenhuma negligência da União no combate à pandemia’

Imagem: Reprodução/Pânico Para Bruno Bianco, o Executivo está trabalhando, desde o início da pandemia, para 'proteger a vida dos indivíduos na crise sanitária' e 'manter a economia pulsando'



A CPI da Covid-19, instalada nesta terça-feira, 27, começará a investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. Além disso, também será apurado o uso de recursos da União por Estados e municípios. Em uma tentativa de reunir argumentos de defesa para o governo Bolsonaro, a Casa Civil enviou para 13 ministérios uma lista com 23 acusações que podem surgir contra o governo federal durante a CPI da Covid-19. Questionado sobre o documento nesta quinta-feira, 29, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, analisou que o governo federal não está preocupado com as investigações. “Discordo que a lista seja uma confissão de culpa do governo. Todo mundo que, eventualmente, é submetido a questionamentos, estuda a situação e coloca no papel todas as possibilidades de acusações e respostas. O governo está tão despreocupado com a CPI que está colocando no papel as possíveis queixas com o objetivo de esclarecer cada uma delas”, disse Bianco em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.