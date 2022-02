‘Você quer empreender? Comece a pedir emprego na humildade’, aconselha Geraldo Rufino

‘Não tem nenhum milionário que não começou lá atrás’, disse o empreendedor em entrevista ao programa Pânico

Reprodução/Pânico Geraldo Rufino foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira, 7



Nesta segunda-feira, o programa Pânico recebeu o empresário Geraldo Rufino. Em entrevista, ele deu dicas sobre empreendedorismo para jovens. “Empreendedorismo é atitude, comportamento, não tem nada a ver com CNPJ. Tudo é possível no tempo de Deus. O cara é o cara, mas só falta o dinheiro. Então, arruma o emprego. Vida real, é possível. Você quer empreender? Comece a pedir emprego na humildade. Se formou em engenharia e não tem emprego? Arruma de pedreiro”, disse. “Na humildade você consegue ser o dono da obra. É um tempo de cada coisa, não tem nenhum milionário que não começou lá atrás. Os que começaram por herança naturalmente quebram depois. O jovem não quer começar na base, ele quer assistir ao cara que está rico, mas ele não quer a história toda.”

Para Rufino, brasileiros são historicamente desencorajados, o que impede o autodesenvolvimento. “Lá atrás disseram para o brasileiro que ele não podia porque ele era pobre, porque ele era negro, que a religião dele não era padrão. O tempo todo tentaram enfraquecer, que a mulher era frágil, o que é uma mentira gigante”, afirmou. “O tempo todo fazem coisas para enfraquecer você, principalmente o latino: ‘Você não pode isso porque é de terceiro mundo’. Inventam tanta coisa para nos enfraquecer. Isso é uma falsa crença. O brasileiro é sensacional, precisa acreditar nele”, completou.

O empreendedor ainda falou sobre casos de desistência quando investimentos financeiros dão errado e as crises geradas pela pandemia de Covid-19. “Na pandemia, o que está acabando com a moçada? A insegurança, a incerteza, o medo, a fragilidade e a preocupação”, pontuou. “Toda vez que eu voltei, eu voltei maior que antes. Então quando eu falo do curso Superando Crises, é a vida real. Está acontecendo comigo, eu aprendi tanto que eu acredito que não quebre mais.”

