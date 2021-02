‘O que acha da briga Benja x Neto?’ Vampeta responde a pergunta polêmica

No programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira abriu o coração e foi sincero ao comentar o atrito entre o jornalista e o ex-jogador; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/SBT/Bandeirantesn Vampeta comentou a briga entre Benjamin Back e Neto



Duas das figuras mais conhecidas da televisão brasileira, Benjamin Back e Neto também são protagonistas de uma das brigas mais famosas das telinhas. O jornalista e o ex-jogador não se entendem desde 2009, quando discutiram feio sobre uma possível convocação de Ronaldo Fenômeno para a Copa do Mundo do ano seguinte, realizada na África do Sul. Na ocasião, o ídolo do Corinthians chegou a processar o comentarista esportivo, que acabou levando a melhor na Justiça. Mas, afinal, o que Vampeta, do Grupo Jovem Pan, acha sobre a “treta”? No programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira abriu o coração e foi sincero ao comentar o entrevero. “São dois grandes amigos! Eu gosto muito dos dois, de verdade. O Benja, agora, está no SBT. O Neto já está na TV Bandeirantes há uns 20 anos. Houve uma ‘treta’ entre eles, o que é nitído e notório para todos. Eu, como amigo dos dois, gostaria que eles se resolvessem. Queria muito que eles fizessem as pazes, mas está muito complicado. O motivo, que é pessoal, só os dois mesmo sabem”, comentou.

Em entrevista ao “Pânico”, do Grupo Jovem Pan, em 2019, Benjamin Back afirmou que ainda não havia perdoado Neto. “O cara me ferrou, me sacaneou e me processou por danos morais, pediu R$ 100 mil na Justiça, perdeu. Eu tenho que perdoar?”, disse Back. “Eu estou cagando para o Neto”, continuou na época, ressaltando que “não era Deus” para ter que perdoar todo mundo.

Assista ao programa completo abaixo: