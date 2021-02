Por que Rogério Ceni não está no grupo do penta no WhatsApp? Veja a resposta de Vampeta

O Velho Vamp ainda revelou outros dois ex-jogadores que ganharam a Copa do Mundo de 2002 e não fazem parte da ‘resenha’; confira

Os integrantes do pentacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002 formaram um grupo no WhatsApp, onde conversam sobre os bastidores do futebol e outros assuntos até hoje. Um fato curioso, no entanto, é que Rogério Ceni, goleiro reserva no Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão, não faz parte da resenha. No programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, nesta semana, o Velho Vamp foi questionado sobre a ausência do atual treinador do Flamengo no grupo. Sem fugir da resposta, Vampeta revelou que outros dois nomes daquela seleção brasileira também não estão no grupo. “Eu tenho uma relação com o pessoal e, de fato, tem o grupo do WhatsApp. Mas não é só o Rogério que não está lá. No grupo do penta não tem Rogério Ceni, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Nenhum dos três está lá. O motivo? Eles não querem. Fod****”, comentou o ex-jogador.

Rogério Ceni foi reserva de Marcos na Copa do Mundo de 2002, ficando de fora de todas as partidas do time treinado por Luiz Felipe Scolari. Já no Mundial seguinte, em 2006, na Alemanha, o arqueiro foi titular no confronto diante do Japão, válido pela última rodada da fase de grupos. Na ocasião, Dida foi o goleiro principal da equipe que foi eliminada pela França nas quartas de final.

