Neto e Denílson são brigados? Veja o que Vampeta respondeu

O comentarista do Grupo Jovem Pan respondeu sobre o fato dos ex-jogadores não serem vistos juntos no ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/@Neto10/TV Bandeirantes Vampeta respondeu sobre a possível briga entre Neto e Denílson



Neto e Denílson são duas das principais atrações do jornalismo esportivo da TV Bandeirantes. O primeiro, conhecido pela irreverência e frases de feito, comanda o programa “Os Donos da Bola”. O segundo, por sua vez, tem como marca registrada o bom humor e faz parte do elenco fixo do “Jogo Aberto”, apresentado por Renata Fan. Ambos, no entanto, não costumam aparecer juntos, seja na grade da emissora ou em eventos fora das telinhas. No “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o comentarista do Grupo Jovem Pan foi questionado se há alguma espécie de briga entre os dois ex-jogadores.

Vampeta, apesar da amizade com a dupla, não deu detalhes sobre o suposto desentendimento, mas concordou que há algo entranho entre os dois. O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, entretanto, acredita que isto não atrapalha a TV Bandeirantes. “Deve ter uma treta entre os dois, mesmo. Eu me dou muito bem com o Neto e com o Denílson, mas dificilmente vejo eles juntos. Mas vou te falar: essa briga é muito boa para a TV Bandeirantes. Dá audiência”, disse ao longo do programa semana da Jovem Pan.

Assista ao programa na íntegra abaixo: