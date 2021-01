Roberto Carlos tem ódio do Galvão Bueno? Veja o que Vampeta respondeu

No ‘Pergunte Ao Vampeta’ desta semana, Vamp explica se existe uma treta entre os dois por causa da Copa do Mundo de 2006

Reprodução

A eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006 ainda pesa para muita gente e há quem diga que a culpa do gol de cabeça, marcado por Thierry Henry, que classificou a França naquela edição foi de Roberto Carlos. Será que é verdade que o jogador pegou ódio do narrador Galvão Bueno por ter lhe atribuído a culpa? Questionado sobre o assunto no ‘Pergunte Ao Vampeta’, o Velho Vamp fez questão de esclarecer a dúvida e ainda analisou a jogada que desclassificou a seleção. “Essa história eu não sei não. O Roberto Carlos não foi acusado de nada, pelo contrário, ele jogou muito a Copa de 2006, mas ele jogou a Copa de 1998, 2002 e 2006. Se eles ‘tretaram’, eu não estou sabendo. Conversei mais com ele na seleção. Nós temos um grupo da seleção, mas ninguém comenta nada disso em relação ao Galvão Bueno”, disse. “E aquele gol do Henry, jamais em uma bola parada, o treinador da seleção brasileira que era o [Carlos Alberto] Parreira, ia apontar o Henry na área e colocar o Roberto Carlos, que é menor, para marcar. Ali poderia ter sido uma marcação do Juan, Lúcio, de qualquer cara mais alto, mas não o Roberto Carlos”, completou.

Assista ao programa abaixo: