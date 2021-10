Vampeta responde: Neto e Edílson ainda estão brigados?

No ‘Pergunte ao Vampeta’, comentarista falou sobre ‘treta’ dos amigos e qual o time mais forte que já enfrentou na carreira

Reprodução/ Youtube Vampeta falou sobre a treta dos amigos Neto e Edílson



Para quem acompanha o programa ‘Os Donos da Bola’, da TV Bandeirantes, com Neto, sabe que o apresentador e ex-jogador se desentendeu com o companheiro de Edílson e este acabou deixando a atração. A polêmica ficou ainda mais acirrada depois que ambos foram ao podcast PodPah e deram versões diferentes. Amigo de Neto e Edílson, Vampeta comentou o que aconteceu. “O Neto é meu parceiro, ajuda muita gente, e o Edílson é meu irmão. Tretaram mesmo, todo mundo sabe. Eles são muito queridos e com fé em Deus os dois vão voltar a amizade e tá dando tudo certo. Todo mundo empregado. Que eles façam as pazes”, disse durante seu quadro ‘Pergunte ao Vampeta’. Entre as perguntas, o comentarista da Jovem Pan também respondeu qual foi o time que ele ‘tremia’ quando sabia que iria enfrentar. “Tremer não, mas eu respeitava muito o São Paulo, Bahia, Flamengo, Palmeiras, Vila Nova, Atlético Goieniense .. falo esses times porque joguei nesses estados e esses eram os rivais, mas o time mais forte que já enfrentei foi o Palmeiras de Alex, Zinho, Paulo Nunes, Evair, Arce, Júnior, Marcos, Roque Júnior, César Sampaio e Rogério”, contou.

Confira abaixo a íntegra do ‘Pergunte ao Vampeta’: