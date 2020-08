Saí de Casa: podcast debate os temas mais picantes das relações sexuais

Programa que debate a vida adulta longe da casa dos pais tira todas as suas dúvidas sobre o sexo

Sexo casual é para todo mundo? Podcast debate temática



A pandemia do novo coronavírus tem feito os casais transarem mais? Uma pesquisa da Perception, Engaje! aponta que não. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados disseram que a pandemia está afetando negativamente sua vida sexual por diversas razões: possibilidade de perder o emprego, medo de se contaminar, dificuldades com o isolamento e etc. Nesse novo cenário, é possível manter o apetite sexual? Essas e outras questões são respondidas no último episódio do podcast ‘Saí de Casa‘, que é apresentado pela dupla Luisa Accorsi e Manu Carvalho e que toda semana trás um assunto relevante sobre a vida adulta fora da casa dos pais.

Para debater temáticas como sexo no isolamento, masturbação feminina, orgasmo feminino, sexo casual e fantasias sexuais, as apresentadoras chamaram o influencer Eric Toledo que traz dicas e ajuda a desmistificar tabus, como por exemplo. Você sabia que as mulheres lésbicas têm mais orgasmos que as heterossexuais? Uma pesquisa da Archives of Sexual Behavior levantou essa questão quando entrevistou 1.008 mulheres americanas heterossexuais entre 18 e 24 anos e 58,8% delas disseram ter fingido orgasmo pelo menos uma vez com um parceiro. Enquanto 86% das mulheres lésbicas afirmaram nunca terem passado por essa situação. A psicóloga Fabiola Luciano também integra a bancada de discussões.

O podcast ‘Saí de Casa’ é semanal e produzido em parceria com a Jovem Pan. Os assuntos abordados no programa são os mais variados. Já teve episódio sobre a síndrome do impostor, os ‘haters’ que encontramos pela vida, os dilemas dos relacionamentos em tempos de quarentena, a questão da sororidade, como funciona o empreendedorismo feminino, distúrbios alimentares e até um mergulho na vida de como influenciador digital. Você pode ouvir todos os programas antigos na Panflix, o novo serviço de streaming brasileiro do Grupo Jovem Pan, que pode ser baixado gratuitamente.