Leo Dias: ‘Bicho tá pegando’, diz Belo sobre vida sexual com Gracyanne na quarentena

Casal conversou com Leo Dias e Ligia Mendes no Tô na Pan desta segunda-feira (14)

Reprodução/Instagram Belo e Gracyanne também falaram sobre ficar em casa em respeito aos outros durante a pandemia de Covid-19



A quarentena está movimentada na casa de Belo e Gracyanne Barbosa. Em entrevista ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta segunda-feira (14), o casal revelou que o “bicho tá pegando” na vida sexual deles durante a pandemia. “Dá porta pra dentro, os problemas são esquecidos. Essa é uma dica fundamental para todas as pessoas, não só pra transar mais, mas para poder viver mais. Não dá para ficar pensando em problema o tempo todo não”, aconselhou Gracyanne sobre o comportamento no quarto. “A atividade aqui tá… o bicho tá pegando. A Gracyanne acorda e eu já to elogiando, falo ‘volta pra cá meu amor’, também [falo vamos transar]. É maravilhoso”, disse Belo.

O casal confirmou que a convivência melhorou durante o isolamento social, já que agora eles têm mais tempo para descansar e se curtir mais. “A gente faz as coisas muito juntos, não é só a gente também, mas com a nossa família. É uma fase muito difícil, mas particularmente pra gente tem sido um momento muito incrível”, disse Gracy. Belo concordou e afirmou que eles usaram o tempo em casa para fazer novas atividades, além de respeitar as recomendações da Organização Mundial de Saúde. “Nessa pandemia estamos resguardando outras pessoas ficando dentro de casa.”

Gracyanne disse que a convivência está tão boa que ela não surtou em nenhum momento desde o início da pandemia. “O Belo é muito preocupado com a saúde, é o que mais se preocupa aqui em casa e nos alerta, faz isso, faz aquilo, lava a mão, passa álcool. Mas isso acho que é um surto saudável. Surtar como ‘ah não aguento mais ficar em casa’, aqui a gente tá muito tranquilo. A vida é muito mais do que ter que sair, são fases que a gente tem que ficar em casa, por enquanto, por nós e pelos outros”, aconselhou a modelo. “Estamos fazendo coisas novas, que a gente imaginava, o Belo tá aprendendo a tocar piano, que sempre quis e nunca teve tempo para se dedicar”, revelou.