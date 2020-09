Leo Dias: Lucas Viana, campeão da ‘Fazenda 11’, faz suas apostas para novos peões

Em entrevista ao Tô na Pan, ex-peão contou que já está de olho nos possíveis destaques entre os integrantes da 12ª edição do programa

Reprodução/Instagram Lucas Viana também revelou o que fez com seu prêmio milionário do reality show



Lucas Viana está vivendo um verdadeiro flashback com a estreia da 12ª edição de “A Fazenda”. O campeão da edição anterior conversou com o Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta quarta-feira (9), para falar sobre suas apostas para os novos peões. Entre seus favoritos, estão as funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella. “A Mirella mostrou uma personalidade fod*, já chegou falando o que tinha para falar em 5 minutos. Quando a galera foi entrando, praticamente foram pedir a benção para a Jojo. Ela é muito forte como candidata. E, dos homens, o Mariano parece que tem uma leveza nas atitudes, é brincalhão”, disse Viana.

Para ele, a experiência em participar da “Fazenda” foi transformadora especialmente pelos fãs que conquistou e mantém até hoje. “Foi um divisor de águas na minha vida, abriu muitas portas tanto profissionalmente como em tudo que tenho. Foi uma experiência que eu pude evoluir muito como pessoa. O reality é feito para isso, para que a gente encare nossos defeitos e possa aprender com eles”, refletiu.

O ex-peão ainda contou o que fez com o prêmio milionário que recebeu do programa. “Separei uma parte para investimentos e outra para um projeto que vou divulgar no mês que vem. O resto, eu realmente não comprei nada exorbitante, sou um cara bem pé no chão. Prefiro ter uma estabilidade financeira.”

Uma polêmica trazida por Nicole Bahls foi sobre a limpeza do banheiro da “Fazenda”, que ela comparou com o de uma rodoviária. Lucas, porém, teve uma experiência diferente no cômodo mais visitado da casa. “Não tínhamos nenhum problema, disso não posso reclamar. As meninas limpavam de duas a três vezes por semana, então não era problema pra gente [a falta de higiene].”

Reveja o Tô na Pan com Lucas Viana na íntegra: