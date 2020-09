Leo Dias: Nicole Bahls deixa escapar quem vai estar em A Fazenda 12

Ex-peoa participou do Tô Na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta sexta-feira (4)

Reprodução/Instagram/nicolebahls Sem querer, Nicole Bahls acabou confirmando alguns nomes que estarão na próxima edição de A Fazenda



Nicole Bahls já está preparada para retornar à próxima edição de A Fazenda, mas dessa vez não como peoa e, sim, como uma atração à parte do programa – porém ela não revelou como será essa participação. O que ela revelou, no entanto, foi alguns dos participantes da 12ª edição do reality show da Record. Ao Tô na Pan, programa apresentado por Leo Dias e Ligia Mendes, Nicole deixou escapar que dois ex-participantes do “De Férias com o Ex“, da MTV, vão encarar a vida de fazendeiro nos próximos meses. “Essa Fazenda vai pegar fogo porque tem participantes que têm conflito aqui fora. Tem o Lipe e a Stefani”, disse ela.

Além deles, Jojo Todynho e o cantor Biel também estão entre os mais cotados para entrar na Fazenda 12. “Acho que a Jojo é a maior expectativa dessa edição da Fazenda. Ela é uma personagem polêmica e tem tudo parara arrasar lá e vai causar nessa edição com certeza”, completou Bahls. A ex-panicat ainda apostou quem seria o concorrente mais forte do confinamento. “Se o D’Black estiver, ele vai ser um forte concorrente porque acho ele muito equilibrado, centrado, mas não sei se ele vai estar”, desviou.

Nem A Roça nem as provas, para Nicole Bahls o maior desafio em A Fazenda é a sujeira do banheiro. “Começa a juntar cabelo, eu levantava o tapete e estava cheio de pelo de saco, de perna… é difícil”, relembrou. A ex-peoa comparou o cômodo, que é limpo pelos próprios participantes, com o de uma rodoviária. “É daí para pior. Para se ter uma ideia [da sujeira], eles deixavam uma caixinha de fósforo para riscar e tirar o ‘olofô’ do banheiro”, disse se referindo ao mau cheiro do ambiente.

