Tô na Pan: Vídeo das irmãs que brigam em aniversário é meme nota 10

Leo Dias e Ligia Mendes comentaram vídeo das pequenas com Ricardo Ventura, do ‘Não Minta Pra Mim’

Reprodução/Twitter Maria Eduarda e Maria Antônia viralizaram nesta semana com uma briga típica de irmãos



As irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia ganharam a web nesta semana. O vídeo do aniversário da caçula viralizou nas redes sociais por causa de uma briga bem típica de irmãos e foi o assunto do Tô na Pan desta quarta-feira (21). Na hora em que Maria Eduarda vai assoprar a velinha, Maria Antônia toma a frente e assopra primeiro, provocando a fúria da pequena. A sequência desse momento é nota 10: a mais nova incrédula com a situação, a mais velha fazendo cara de deboche e, por mim, a fúria de Maria Eduarda ao se agarrar aos cabelos da irmã.

“São crianças sendo crianças, aprendendo as diferenças, resiliências, raiva, a inveja e tudo o mais”, analisou Ricardo Ventura, do canal “Não Minta Pra Mim”, em bate-papo com Leo Dias e Ligia Mendes. “Fiquei triste das pessoas polarizando isso, achando pelo em ovo. Eu recebi mensagens de pessoas pedindo para eu analisar o vídeo, e está no meu canal, mas eu disse que é simplesmente criança sendo criança”, completou. As pequenas, que são de Pato Branco (PA), já estão com a família dando entrevistas na imprensa. O vídeo do momento hilário foi gravado no último domingo (18).

Veja o meme: