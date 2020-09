Leo Dias: Lucas Lucco vai fazer menos shows após pandemia para se dedicar ao filho

O cantor deu entrevista ao programa Tô na Pan nesta quinta-feira (24) e falou sobre a expectativa pelo primeiro filho

Reprodução/Instagram Lucas Lucco e a esposa Lorena Carvalho estão esperando o primeiro filho



O cantor Lucas Lucco revelou, em entrevista ao programa Tô na Pan, nesta quinta-feira (24), que pretende fazer menos shows no pós-pandemia para se dedicar à família. Ele e a esposa Lorena Carvalho esperam o primeiro filho. “Pretendo diminuir a quantidade de shows que faço para me dedicar ao meu filho e à lorena, que precisa muito de mim”, disse. “Quero ser um pai mais que presente, um pai ativo, que ajuda de verdade, que coloca para dormir. Estou à disposição”, continuou o músico, que contou já ter composto 52 músicas durante a pandemia.

Lucco contou no começo do mês que a esposa estava grávida e, desde a descoberta da notícia, já está se preparando para a nova vida. “Eu me considero leigo no assunto pai, mas estou aqui para aprender”, confessou. Ele explicou que quer primeiro conhecer o filho para saber que tipo de pai será. “Pretendo primeiro ter o meu filho e sentir o que vai acontecer e diante dos acontecimentos ir aprendendo com ele e com a Lorena o que pode ser melhor e o que a gente deve evitar”, disse. “Um dos maiores medos é a rede social. A gente fica pensando que talvez meu filho possa ser aquela criança super antenada, antenada até demais, como vejo várias crianças que dependem do celular”, afirmou o cantor, que ainda contou que ficou muito assustado após ver o documentário “O Dilema das Redes“, disponível na Netflix.