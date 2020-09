Leo Dias: Xuxa diz que Pelé não quis ‘responsabilidade’ de tirar sua virgindade

Leo Dias e Ligia Mendes comentaram no Tô na Pan as revelações feitas por apresentadora em autobiografia

Reprodução/Instagram/xuxamenegheloficial Apresentadora lança livro 'Memórias' nesta segunda-feira (21) revelando detalhes da sua vida



Xuxa lança o livro “Memórias” nesta segunda-feira (21) com detalhes íntimos sobre sua vida nunca revelados até então. Leo Dias e Ligia Mendes receberam o humorista Bruno Motta no Tô na Pan para comentar o assunto e as surpresas contadas por Xuxa. Entre elas, está a “rejeição” de Pelé sofrida pela apresentadora. A loira disse que conheceu Pelé durante uma sessão de fotos e o interesse amoroso estava fluindo bem até ele descobrir que Xuxa ainda era virgem. “Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem”, narra ela na biografia.

No livro, Xuxa também conta que só aceitou fazer o filme “Amor estranho amor”, de 1982, a pedido de Pelé. A produção é repleta de polêmicas por trazer a apresentadora como uma prostituta que se relaciona com um garoto. “Numa entrevista com Bial, ela já elogiou o filme, disse ‘assiste quem quiser assistir’. Só fala mal do filme quem quer falar mal da Xuxa. É muito usado contra ela isso, mas ela estava fazendo um personagem”, defendeu Bruno. Segundo a própria Xuxa, a experiência em participar do longa foi “péssima”. “Cedi ao pedido do meu namorado da época e desde então aprendi a respeitar minha própria vontade”, relata.

Reveja o programa na íntegra: