Leo Dias: Amiga de Jojo Todynho diz que inocência é ponto fraco em A Fazenda

Renata Branco é nutricionista da funkeira e conversou com Leo Dias e Ligia Mendes no Tô na Pan desta quarta (16)

Reprodução/Instagram Jojo Todynho está rendendo os melhores memes da 12ª edição da Fazenda



Renata Branco é nutricionista e amiga de Jojo Todynho, a participante que está rendendo os maiores memes de A Fazenda 12, e disse que um ponto da fraco da peoa pode ser sua inocência. “Minha maior preocupação quando ela entrou era isso porque quando ela pega uma amizade, ela quer cuidar, quer fazer o melhor para aquela pessoa. E sempre é espontânea. O que ela vê de errado, vai falar. Às vezes, podem usar essa inocência contra ela lá dentro”, disse em entrevista ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta quarta-feira (16).

Renata ainda revelou que Jojo não entrou no reality show com estratégia nem está estudando os participantes. “Ela entrou para ser ela. Porque ela é assim, tem esse tom um pouco mais alto para falar”, apontou. Relembrando as tretas com MC Mirella, Renata acha que os desentendimentos não vão longe, já que Jojo não quis ofender a cantora. “Foi a forma dela se expressar, ela não concorda com o desperdício [de arroz], pois vem de família humilde”. A médica acredita que Jojo tem bastante potencial de crescer dentro do reality show. “A Jojo só tem 22 anos, é uma menina que teve que amadurecer muito cedo, ela ainda vai mudar muito. Ela está na Fazenda pra isso, vai aprender muito com aquilo ali.”

