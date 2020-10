Márcia Sensitiva comenta a numerologia de 2020; ‘É um ano quatro, tudo parado’

Ao Tô Na Pan, a medium também faz previsões para 2021, um ano de transformações

Jovem Pan Márcia Sensitiva dá dicas para se proteger do mau-olhado



A famosa sensitiva, medium e numeróloga Márcia Sensitiva, também conhecida como Sense Márcia, explica o que tem por trás do trágico ano de 2020. No Tô na Pan desta segunda-feira, 26, ela definiu 2020 como um ano que “ou você organiza a sua vida ou você dança”. Segundo a numeróloga, 2020 é um ano quatro, que representa um marasmo, tudo parado. “Quatro, entre quatro paredes, as pessoas vão estar totalmente presas”, disse em entrevista a Leo Dias e Ligia Mendes. Ou seja, é um ano de solidão, mas também de preparação. De acordo com a sensitiva, 2020 gritou: “a vaca foi para o brejo”. Agora é um momento de mudança, de transformar o que foi feito da forma errada. “2021 é ano 5, ano de mudança na vida, ano de transformação, ano de mudar a vida no planeta”, explica.

Além de fazer previsões, Márcia deu dicas para se proteger do mau-olhado. “Eu adoro um banhinho de sal grosso, sempre. Na segunda-feira, um banho de sal grosso com aroeira. É sensacional! Ele limpa! O sal grosso é um sal que não se corrompe, não apodrece”, indica. A sensitiva também recomenda “água de prego“: “Você pega um líquido, tem que ser em uma garrafa incolor. Você pega 7 ou 14 pregos bem enferrujados e chacolha a água de ferrugem. Quanto mais ferrugem, melhor. Vai sair de casa, passa um pouquinho da água na mão, na roupa, até os pés”. Márcia explica que o procedimento faz a pessoa e objetos ficaram “invisíveis” para bandidos e pessoas mal intencionadas.

Márcia Sensitiva também fez a numerologia dos apresentadores e de casais que se separaram em 2020. Segundo ela, Gusttavo Lima está em um ano 19, voltado mais para a carreira, projetado para a fama e não medindo consequências, enquanto sua ex-esposa, Andressa Suita está no ano 9, um ano de isolamento. Gusttavo, porém, virou o ciclo da sua vida em 2019, momento em que seu casamento começou a ser afetado. “Ele já começou a separar ano passado”, diz. E a Marina Ruy Barbosa? O casamento realmente está em crise? “Ele está em um ano quatro, em um ano quatro mundial. Muita paciência, muita fofoca, muita gente se metendo”, analisa a medium. Leo Dias não confirmou os boatos. Segundo ele, a atriz nega.