A perda de mobilidade começa antes da perda da autonomia

O ortopedista Dr. Alexandre Leme Godoy-Santos explica como movimento, exames em pé e tecnologias atuais ajudam a manter autonomia, reduzir dores e aumentar as chances de envelhecer com qualidade de vida

É comum associarmos a perda da autonomia ao envelhecimento avançado, quando uma pessoa já depende da ajuda de terceiros para realizar atividades do dia a dia. No entanto, a dificuldade para subir escadas, caminhar distâncias que antes pareciam simples, levantar-se de uma cadeira ou abandonar atividades físicas por causa da dor são sinais que não são observados ou atribuídos apenas à idade, quando podem indicar alterações do aparelho locomotor que merecem investigação.

No consultório, vejo com frequência pacientes que procuram atendimento por causa de uma dor localizada, mas cujo problema vai além daquela articulação. O joelho dolorido, a lombalgia persistente ou a limitação para caminhar costumam ser manifestações de alterações relacionadas ao funcionamento do corpo como um todo e que, se não forem identificadas precocemente, podem comprometer a mobilidade e, mais adiante, a independência.

É justamente por isso que preservar a capacidade de movimento tem sido um dos principais objetivos da Ortopedia. Quando uma pessoa não consegue se movimentar por causa da dor ou da limitação física, perde massa muscular, equilíbrio, capacidade cardiovascular e confiança para realizar tarefas simples. Esse tipo de situação favorece o sedentarismo e aumenta o risco de doenças como diabetes, hipertensão, osteoporose, sarcopenia e problemas cardiovasculares. Cuidar da mobilidade, portanto, significa cuidar da saúde como um todo.

O corpo não funciona em partes

Uma das mudanças mais importantes na Ortopedia é compreender que a dor nem sempre está onde o problema começou. Diante de um paciente, nosso papel não é apenas identificar a articulação que dói, mas entender por que aquele sintoma apareceu, como ele interfere no movimento e quais adaptações o organismo passou a fazer para compensá-lo.

O aparelho locomotor funciona como um sistema integrado. Músculos, tendões, ligamentos, articulações e o controle neuromuscular trabalham de forma coordenada para manter o equilíbrio e permitir que o corpo se movimente com eficiência. Quando uma dessas estruturas deixa de funcionar adequadamente, outras passam a compensar essa alteração, muitas vezes sem que a pessoa perceba.

É por isso que a origem da dor nem sempre coincide com o local onde ela se manifesta. Um paciente pode procurar atendimento por causa de uma dor no joelho quando o problema está relacionado ao quadril, assim como uma lombalgia persistente pode estar associada à perda de mobilidade do tornozelo. Com o tempo, essas compensações sobrecarregam outras regiões do corpo e favorecem o surgimento de novos sintomas.

Essa também é uma das razões pelas quais os exames de imagem nem sempre explicam completamente o quadro clínico. Radiografias, tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas continuam sendo ferramentas indispensáveis, mas registram a anatomia em repouso. No dia a dia, o corpo está em movimento, caminhamos, subimos escadas, carregamos peso, mudamos de direção e permanecemos longos períodos em pé. Muitas alterações biomecânicas só se tornam evidentes quando avaliamos o corpo executando exatamente essas funções.

O movimento também faz parte do diagnóstico

A incorporação de novas tecnologias ampliou nossa capacidade de compreender essas alterações. Um exemplo é a tomografia computadorizada com carga, conhecida como Weight-Bearing CT, realizada com o paciente em pé. Diferentemente da tomografia convencional, ela permite observar como pés, tornozelos, joelhos e outras articulações se comportam sob o peso do próprio corpo, oferecendo informações que muitas vezes não aparecem nos exames tradicionais.

Outro avanço importante é a análise funcional tridimensional do movimento, ou Biocinética 3D. Utilizando câmeras de alta precisão e recursos computacionais, essa tecnologia avalia marcha, corrida, postura, força muscular, amplitude de movimento e padrões biomecânicos de maneira objetiva, permitindo compreender como aquele paciente realmente se movimenta e quais fatores podem estar relacionados às suas queixas.

Essas ferramentas não substituem a avaliação clínica. Elas ampliam nossa capacidade de entender o funcionamento do aparelho locomotor e tornam o diagnóstico mais preciso, contribuindo para programas de fisioterapia, reabilitação e treinamento físico adaptados às necessidades de cada pessoa.

Exercício também precisa ser individualizado

A atividade física continua sendo uma das intervenções mais eficazes para prevenir doenças e preservar a capacidade funcional ao longo da vida. No entanto, recomendar exercícios de forma genérica nem sempre é suficiente. Pessoas com dores semelhantes podem apresentar causas completamente diferentes para suas limitações e, por isso, também precisam de estratégias distintas de tratamento.

Hoje já contamos com recursos capazes de transformar informações obtidas na avaliação biomecânica em programas personalizados de exercícios, oferecendo orientações mais precisas para pacientes, fisioterapeutas e profissionais de educação física. O objetivo não é apenas recuperar uma lesão, mas reduzir o risco de novas sobrecargas e permitir que o paciente volte a se movimentar com segurança.

Envelhecer com autonomia começa

O aumento da expectativa de vida representa uma das maiores conquistas da medicina, mas viver mais não é suficiente se esses anos forem acompanhados de limitações que poderiam ter sido evitadas. A autonomia é construída ao longo da vida e depende, em grande medida, da preservação da capacidade de movimento.

As primeiras dificuldades para caminhar, subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou manter uma rotina de atividade física não devem ser encaradas como uma consequência inevitável da idade. Muitas vezes, representam uma oportunidade para investigar a origem dessas alterações e intervir antes que elas comprometam a independência.

A perda da autonomia raramente acontece de forma repentina. Antes dela, o corpo costuma dar sinais discretos, que merecem atenção tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde. Quanto mais cedo essas mudanças forem identificadas, maiores serão as possibilidades de preservar a mobilidade, manter a independência e envelhecer com qualidade de vida.

Porque, no fim das contas, envelhecer faz parte da vida. Perder a capacidade de se movimentar, não necessariamente.

Dr. Alexandre Leme Godoy-Santos – CRM-SP 100.516

Professor Associado Livre-Docente do Departamento da Faculdade de Medicina da USP – Brasil

Cirurgião do Tornozelo e Pé no Einstein Hospital Israelita – Brasil

International Program Editor at AO Foot and Ankle Education TaskForce – Switzerland

Board Member Research and Education – International Bone Research Association (IBRA) – Switzerland