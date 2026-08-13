Cirurgia do joelho: quando a infiltração deixa de ser uma opção?

Mas até que ponto insistir nos tratamentos menos invasivos é realmente benéfico para a articulação? Neste vídeo, a Dra. Camila Cohen Kaleka explica que existe uma linha tênue entre aliviar a dor e apenas adiar uma intervenção necessária. Ela detalha o momento exato em que as infiltrações deixam de ser a conduta ideal e por que a resistência à cirurgia pode, na verdade, prolongar o sofrimento. Assista à explicação completa para entender quando é a hora de repensar o seu tratamento e descubra como as novas tecnologias cirúrgicas podem ser a chave definitiva para devolver a sua qualidade de vida.