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As 5 causas do esgotamento nervoso (já conhecidas desde o século 19)

  • Por Brazil Health
  • 31/03/2026 09h03
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Freepik Mulher trabalhando com laptop

Você se sente sobrecarregado com excesso de informação, pressão e tarefas intermináveis? No vídeo, o psiquiatra Prof. Dr. Wagner F. Gattaz mostra que esse cenário não é exclusivo da vida moderna. Um estudo de 1881 já apontava cinco causas para o chamado esgotamento nervoso — e elas seguem surpreendentemente atuais. A diferença é que os “vilões” mudaram de nome, mas continuam afetando o cérebro da mesma forma. Assista e entenda por que o cansaço mental de hoje tem raízes muito mais antigas do que parece.

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