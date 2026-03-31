As 5 causas do esgotamento nervoso (já conhecidas desde o século 19)

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Você se sente sobrecarregado com excesso de informação, pressão e tarefas intermináveis? No vídeo, o psiquiatra Prof. Dr. Wagner F. Gattaz mostra que esse cenário não é exclusivo da vida moderna. Um estudo de 1881 já apontava cinco causas para o chamado esgotamento nervoso — e elas seguem surpreendentemente atuais. A diferença é que os “vilões” mudaram de nome, mas continuam afetando o cérebro da mesma forma. Assista e entenda por que o cansaço mental de hoje tem raízes muito mais antigas do que parece.