Caso suspeito de Ebola é investigado no RS

Caso seja confirmado com a doença, o paciente será transferido para um hospital de referência nacional

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (RS) informou que está acompanhando a investigação de um caso suspeito de doença pelo vírus Ebola em um homem de 64 anos que esteve recentemente em Uganda, país da África Oriental.

O atendimento foi feito em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo. Durante a investigação, foi realizado um teste rápido para malária, com resultado positivo. “Embora a malária seja, até o momento, o principal diagnóstico identificado, o caso permanece em investigação para doença pelo vírus Ebola, conforme determinação dos protocolos do Ministério da Saúde.

O descarte definitivo dependerá de resultado emitido pelo laboratório nacional de referência, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”, disse a secretaria, em nota de quinta-feira (11).

Caso seja confirmado com Ebola, o paciente será transferido para um hospital de referência nacional.

“A Secretaria Estadual da Saúde comunicou imediatamente o caso ao Ministério da Saúde e reforça que todas as ações estão sendo conduzidas em articulação com as autoridades municipais e o Ministério da Saúde, seguindo rigorosamente os protocolos de vigilância, assistência e biossegurança”, acrescenta a nota.

Paralelamente, foi iniciado o mapeamento e o monitoramento dos contactantes, que serão acompanhados por 30 dias para identificação precoce de eventuais sintomas.