Corrida e joelho: o esporte realmente acelera o desgaste?

É muito comum pensar que o corpo funciona como uma máquina, onde o uso constante acelera o desgaste das peças. No entanto, a biologia das nossas articulações responde de uma forma completamente diferente a esse estímulo

É muito comum pensar que o corpo funciona como uma máquina, onde o uso constante acelera o desgaste das peças. No entanto, a biologia das nossas articulações responde de uma forma completamente diferente a esse estímulo. Neste vídeo, o Dr. Pedro Debieux esclarece esse grande mito. Ele apresenta os dados de um estudo recente que comparou a saúde dos joelhos de pessoas sedentárias, corredores amadores e atletas de elite. O resultado sobre o grupo que tem mais chances de desenvolver artrose costuma surpreender muita gente. Assista à explicação completa para entender como o corpo reage ao impacto, qual é a “dose” segura para o exercício e quando a dor deixa de ser normal e exige ajuda médica.