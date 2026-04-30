Delirium na UTI: confusão aguda que impacta desfechos e exige reconhecimento precoce

Quadro frequente em pacientes críticos está associado a mais complicações, maior tempo de internação e efeitos cognitivos duradouros; abordagem depende de prevenção, ambiente e cuidado contínuo

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Mudanças bruscas de comportamento durante uma internação em UTI costumam causar forte impacto em quem acompanha o paciente. Em poucas horas, alguém que estava orientado pode passar a não reconhecer o ambiente, confundir pessoas próximas e apresentar falas desconexas. A cena é recorrente nas unidades críticas e tem um diagnóstico específico, ainda pouco conhecido fora do meio médico: delirium.

O que caracteriza o delirium na UTI

O delirium é uma alteração aguda do funcionamento cerebral que compromete atenção, consciência e organização do pensamento. Pode se manifestar por agitação, sonolência ou oscilações entre esses estados ao longo do dia. Diferentemente de doenças neurodegenerativas, tem início rápido e está relacionado a fatores clínicos e ambientais presentes durante a internação.

Entre os principais desencadeantes estão infecções, procedimentos cirúrgicos, uso de determinados medicamentos, dor, privação de sono e alterações metabólicas. Em muitos casos, o quadro resulta da combinação desses fatores, o que contribui para a desorganização do funcionamento cerebral e para o surgimento de confusão mental e desatenção.

Impacto clínico e evolução do paciente

A presença de delirium está associada a desfechos mais complexos. Pacientes que desenvolvem o quadro tendem a permanecer mais tempo internados, apresentam maior risco de complicações e podem evoluir com prejuízos cognitivos que persistem após a alta hospitalar. O impacto também se estende aos familiares e cuidadores, que acompanham a situação em um contexto de incerteza e desgaste emocional.

Não há, até o momento, uma terapia farmacológica capaz de reverter diretamente o delirium. O uso de medicamentos nas UTIs é direcionado ao controle de sintomas que representem risco imediato, o que reforça a necessidade de estratégias voltadas à prevenção e ao manejo contínuo dos fatores associados ao quadro.

Prevenção, ambiente e papel da família

A prevenção e o manejos dos casos de delirium estão associados à realização de práticas assistenciais, como preservação do sono, uso criterioso de sedativos, mobilização do paciente e manutenção de referências que auxiliem na orientação temporal e espacial estão entre as práticas associadas à redução da incidência do quadro.

A presença de familiares contribui para a estabilidade emocional, o que ajuda a preservar as referências do paciente e reduzem a desorganização mental. Esse aspecto tem impulsionado discussões sobre modelos de cuidado que considerem não apenas a complexidade técnica das UTIs, mas também a importância dos relacionamentos na evolução da melhora.

Mesmo em ambientes altamente tecnológicos, a organização do cuidado, a rotina assistencial e a qualidade das interações seguem influenciando diretamente a evolução clínica. A incorporação desses elementos contribui para um manejo mais consistente do delirium e para uma experiência menos traumática durante a internação.

Dr. Thiago Henrique Silva – CRM: 167523 | RQE: 105160

Médico diarista das Unidades Críticas do Hospital Sírio-Libanês

Dr. Pedro Helio Pontes Dantas – CRM: 153424

Médico diarista das Unidades Críticas do Hospital Sírio-Libanês