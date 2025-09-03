Do colírio ao diagnóstico precoce: o que você precisa saber sobre as principais doenças oculares

Saúde dos olhos exige atenção constante e consultas regulares, mesmo na ausência de sintomas

Freepik Colírios são ferramentas poderosas no tratamento ocular, mas devem ser utilizados apenas com orientação médica



Muita gente só se preocupa com os olhos quando a visão começa a falhar ou quando surge um incômodo pontual, como coceira ou vermelhidão. Mas a saúde ocular vai muito além disso. Algumas doenças graves dos olhos se desenvolvem de forma silenciosa e só causam sintomas quando já estão avançadas.

Por isso, estar atento aos sinais do corpo e manter o acompanhamento com um oftalmologista é fundamental tanto para preservar a visão quanto para evitar complicações sérias.

Sintomas comuns que não devem ser ignorados

Nem todo desconforto nos olhos é algo grave, mas sintomas aparentemente simples podem esconder doenças importantes. A visão embaçada, por exemplo, pode indicar desde a necessidade de óculos até glaucoma, catarata ou doenças da retina. Já o olho seco, tão comum hoje em dia, pode estar ligado a alterações hormonais, doenças autoimunes ou inflamações crônicas.

Outros sinais também merecem atenção, como coceira e vermelhidão persistentes, que podem sugerir alergias ou até ceratocone; moscas volantes associadas a flashes de luz, que podem sinalizar problemas graves na retina; e dores de cabeça ou ao redor dos olhos, que podem estar relacionadas ao esforço visual ou a alterações na pressão ocular.

O uso correto dos colírios

Os colírios são ferramentas poderosas no tratamento ocular, mas devem ser utilizados apenas com orientação médica. Eles podem controlar a pressão intraocular, tratar inflamações, infecções e alergias, mas o uso inadequado traz riscos. Colírios com corticoides, por exemplo, aliviam a vermelhidão, mas podem causar glaucoma e catarata se usados sem supervisão. Já os vasoconstritores, que apenas “tiram o vermelho”, não tratam a causa do problema e podem até agravá-lo.

A importância do diagnóstico precoce

Grande parte das doenças oculares pode ser tratada ou controlada com sucesso quando diagnosticada cedo. Um simples exame de vista pode identificar alterações de pressão, lesões na retina, inflamações e até sinais de doenças sistêmicas como diabetes e hipertensão.

O cuidado deve começar na infância, seguir pela vida adulta e se intensificar após os 40 anos. Consultas regulares são um investimento direto em qualidade de vida, segurança e independência.

Enxergar bem não é apenas uma questão de conforto, mas de saúde. Se você sente qualquer desconforto nos olhos, não adie a consulta. E mesmo sem sintomas, manter o acompanhamento é essencial, pois às vezes um simples colírio não basta — mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença.

Dr. Fábio Medina Rocha – CRM MG 42220

Oftalmologista