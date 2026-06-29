Microbioma intestinal pode influenciar a cicatrização e o sucesso de cirurgias digestivas

O cirurgião digestivo Dr. Alexander Morrell explica como bactérias presentes no intestino podem interferir na recuperação pós-operatória e aumentar o risco de complicações graves

Quando dois segmentos do intestino são unidos durante uma cirurgia – procedimento chamado de anastomose –, a principal preocupação do cirurgião costuma ser a técnica empregada: suturas precisas, tecido bem irrigado e sem tensão. Mas pesquisas recentes revelam que há outro fator decisivo em jogo, invisível ao olhar cirúrgico: bilhões de bactérias que habitam o intestino.

Quando as bactérias atrapalham a cicatrização

A deiscência de anastomose – quando a união entre os intestinos se abre – é uma das complicações mais temidas em cirurgia intestinal, com risco real de morte. Estudos mostram que determinadas bactérias, especialmente a Enterococcus faecalis e bactérias produtoras de colagenase, são capazes de degradar as proteínas que sustentam a cicatriz cirúrgica. Em outras palavras: a flora intestinal de alguns pacientes pode literalmente “desconstruir” a sutura antes que ela se consolide. Isso é real e assustador para quem considera apenas o ato cirúrgico de forma isolada. Como evitar que isso aconteça?

O intestino participa da cicatrização

O microbioma intestinal saudável não é apenas inofensivo: ele é ativamente benéfico. Bactérias equilibradas produzem substâncias anti-inflamatórias, fortalecem a barreira da parede intestinal e estimulam células reparadoras. Quando esse equilíbrio é perturbado – por antibióticos de largo espectro, dietas restritas ou pela própria doença de base –, o ambiente se torna desfavorável à cicatrização.

Experimentos em modelos animais demonstraram que animais com microbioma empobrecido apresentam taxas significativamente maiores de deiscência. Já aqueles com flora rica e diversificada cicatrizam melhor. Isso sugere que o intestino não é apenas o campo operatório – ele também participa ativamente do processo de cura.

O futuro da preparação cirúrgica

A compreensão do papel do microbioma abre novas fronteiras para a cirurgia digestiva. Pesquisadores já investigam o uso de probióticos específicos no perioperatório, com resultados promissores em fase pré-clínica. No entanto, os ensaios clínicos randomizados ainda são heterogêneos e insuficientes para recomendação definitiva. Também são estudadas dietas enriquecidas com fibras fermentáveis antes da cirurgia e até o transplante de microbiota fecal como estratégia de preparo. O objetivo é modular o ambiente intestinal antes e depois do procedimento, favorecendo a cicatrização.

Embora ainda em fase de pesquisa, esses dados já mudam a forma como pensamos o preparo cirúrgico. Cuidar do microbioma pode ser tão importante quanto escolher o fio de sutura. A cirurgia do futuro não olha apenas para o que o bisturi faz – mas também para o ecossistema microscópico que vive dentro de cada paciente.

Dr. Alexander Morrell – CRM: 45285/SP

Cirurgião do Aparelho Digestivo – Cirurgia Robótica e Minimamente Invasiva

Mestre em Cirurgia pela Universidade Federal de São Paulo