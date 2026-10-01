Dificuldade para urinar é câncer de próstata? A verdade que muita gente ignora

Você apresenta aquela dificuldade para iniciar a micção quando chega ao banheiro? Ou o jato de urina sai fraco, mesmo após fazer bastante força? Talvez você esteja se perguntando, ou até perdendo o sono, pensando se esses sintomas podem ser sinal de algo mais grave. Logo vem à mente o tão comentado câncer de próstata e todo o encargo que ele carrega, do diagnóstico, do qual muitos fogem, ao tratamento, que pode levar à temível disfunção erétil.

O que esses sintomas costumam indicar

Mas será verdade isso tudo? Não! Os sintomas acima descritos dizem mais respeito ao aumento benigno da próstata, que ocorre com o avançar da idade e causa essas repercussões urinárias, do que ao câncer. Quando envelhecemos, o aumento da nossa próstata pode causar obstrução do canal ou do colo da bexiga, justificando, além dos sintomas já descritos, o despertar noturno, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, o aumento da frequência urinária e a urgência para ir ao banheiro.

Como é a avaliação e quando vira caso de cirurgia

No caso da hiperplasia prostática benigna (HPB), nome científico e elegante do crescimento da próstata, a avaliação inicial se faz necessária para entender em que ponto do problema estamos. Se estiver no início ou sem repercussões em outros órgãos, como a bexiga ou os rins, medicamentos são um caminho. Se mais avançado, a cirurgia é a escolha. E opções de técnicas para desobstruir o caminho não faltam, variando da popular “raspagem de próstata” às técnicas mais modernas, como o laser e o robô. A boa notícia é que essas cirurgias não costumam causar a famosa incontinência urinária e a impotência sexual.

Quando o câncer pode aparecer sem dar sinais

Quanto ao câncer, geralmente é silencioso, ou seja, não causa nenhum sintoma. O paciente não sente nada. Mas ele pode ser traiçoeiro, simulando os problemas descritos e, raras vezes, causando sangue na urina. Portanto, homens, com ou sem sintomas, o acompanhamento e a rotina com seu urologista seguem fundamentais: pelo menos uma visita anual para realizar o toque retal da próstata, a coleta do PSA e a ultrassonografia pélvica. Fuja do preconceito, não do seu urologista.

Dr. Caio Henrique L. Fernandes Carrasco – CRM 211540 / SP – RQE 92699

Urologista