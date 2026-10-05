Por que a pediatria está sumindo? Os desafios que ninguém conta aos pais

O pediatra e neonatologista Paulo Telles explica como tecnologia, desinformação, rotina pesada e novas dinâmicas familiares estão mudando a pediatria — e o que isso significa para o cuidado das crianças hoje

A pediatria no século 21 enfrenta uma encruzilhada complexa. Em um mundo cada vez mais tecnológico, onde a medicina avança em ritmo acelerado, nossa especialidade continua a enfrentar os desafios inerentes à prática, mas precisa também lidar com novos dilemas e dificuldades.

O novo pediatra: humano, disponível e conectado

O pediatra moderno deve continuar a oferecer um atendimento humano e acolhedor, enquanto se atualiza de forma contínua e diária. É necessário estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfrentar a sobrecarga de trabalho e aprender a melhorar a interação com a tecnologia. Além disso, é fundamental cuidar da saúde física e mental não apenas das crianças, mas também dos pais, enquanto lidamos com a desigualdade social que tanto afeta a saúde da primeira infância.

Além desses fatores, o pediatra precisa aprender a usar as redes sociais e se comunicar de forma clara e simples com os pais para enfrentar a desinformação que cresce de forma frenética na internet.

Esses desafios exigem que os pediatras do século 21 sejam adaptáveis, empáticos e abertos à inovação, sempre focando no bem-estar das crianças e no suporte às suas famílias.

Desvalorização, imediatismo e o risco de “extinção”

As novas gerações estão cada vez mais preocupadas com o bem-estar no trabalho e com a qualidade de vida. No entanto, todos esses pontos necessários para formar um pediatra completo acabam criando um dos problemas mais notórios: a desvalorização da pediatria na medicina contemporânea. Essa realidade, associada a uma das piores taxas de remuneração e, talvez, à maior exigência e responsabilidade, tem levado a pediatria a ser uma especialidade em “extinção”.

Esse cenário é natural em um mundo que valoriza o imediatismo e que dá crescente importância ao tratamento de doenças em detrimento da prevenção. A literatura médica e as práticas atuais muitas vezes priorizam intervenções em emergências, esquecendo que a melhor medicina é aquela que previne doenças. Ao cuidarmos da saúde das crianças desde o início da vida, promovemos não apenas seu bem-estar imediato, mas criamos as bases para uma vida adulta mais saudável e duradoura.

Famílias mais isoladas e a era da desinformação

Além disso, a realidade contemporânea das famílias apresenta um desafio significativo. Em tempos em que as redes de apoio têm se tornado cada vez mais escassas, o isolamento familiar é uma realidade palpável. Muitos enfrentam a criação e a educação dos filhos sem o suporte necessário, o que impacta diretamente na saúde física e emocional tanto das crianças quanto dos pais. A ausência de uma rede de apoio sólida contribui para sentimentos de ansiedade e insegurança, e o pediatra acaba se tornando uma referência e a principal figura na rede de suporte aos pais.

A demanda imediata por respostas e soluções, exacerbada pela avalanche de informações disponíveis nas redes sociais, cria um terreno fértil para a desinformação. A dificuldade em diferenciar informações válidas de fake news prejudica ainda mais a prática pediátrica, fazendo com que os pais frequentemente se sintam perdidos em meio a um mar de informações conflitantes. É nesse contexto que o pediatra se torna uma figura crucial.

O papel do pediatra no século 21 deve ir além do monitoramento de doenças e do tratamento de condições de saúde. Devemos ser não apenas médicos, mas também educadores e aliados das famílias. A pediatria tem a missão de cuidar das crianças, das famílias e, consequentemente, do futuro da sociedade. Ao valorizar a prevenção e o cuidado integral, podemos impactar positivamente a saúde das próximas gerações.

Apesar de todos os desafios, a beleza da pediatria reside na singularidade de cada interação com as famílias. É um campo que exige empatia, sensibilidade e dedicação – atributos fundamentais para construir relacionamentos de confiança. Se superarmos os obstáculos atuais e renovarmos nosso compromisso com essa missão, teremos a oportunidade de moldar um futuro mais saudável e promissor para nossas crianças e, por extensão, para toda a sociedade.

Essa é a essência da pediatria: um chamado à ação, um convite para ser parte fundamental da saúde e do bem-estar de uma geração que merece nosso total empenho.

Somente assim poderemos construir um amanhã mais saudável e equilibrado.

A pediatria é a profissão que permite transformar vidas desde os primeiros anos. Cada sorriso, cada progresso e cada conquista de nossos pequenos pacientes são as maiores recompensas; esse valor é inestimável e deve ser o norte para cada novo médico que se forma e pretende seguir a pediatria de hoje e de sempre.