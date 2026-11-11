O que se sabe sobre a nova variante do coronavírus que predomina no Brasil?

A linhagem identificada pela vigilância genômica brasileira corresponde a 90% dos sequenciamentos analisados em 2026

O aumento dos casos de covid-19 em partes do Brasil trouxe de volta a atenção às variantes do coronavírus. Entre as linhagens identificadas pela vigilância genômica brasileira, a XFG e suas descendentes predominam: juntas, responderam por cerca de 90% dos sequenciamentos analisados em 2026, segundo informe do Ministério da Saúde.

A XFG é uma subvariante da ômicron. Segundo Igor Marinho, infectologista dos Hospitais São Camilo de São Paulo, ela apresenta potencial de transmissão um pouco maior, mas não há evidência de que provoque quadros mais graves do que outras variantes em circulação.

O predomínio, porém, não permite atribuir à XFG a alta atual. O levantamento reúne 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre as semanas epidemiológicas 1 e 42. Os 90% se referem a esse conjunto, e não a todos os casos de covid-19 no país no ano até agora.

O que é a XFG?

A XFG é uma subvariante da Ômicron, linhagem do coronavírus que passou a predominar principalmente a partir de 2022. Segundo Igor Marinho, infectologista dos Hospitais São Camilo de São Paulo, ela permanece sob monitoramento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essa classificação permite acompanhar sua circulação e eventuais mudanças nas características do vírus.

A XFG é mais transmissível?

Marinho aponta que a capacidade de disseminação é um dos aspectos que chamam a atenção nessa subvariante.

“O grande diferencial seria um potencial de transmissibilidade um pouco mais alto”, afirma.

O predomínio nas amostras brasileiras, porém, não permite determinar quanto a XFG contribuiu para o crescimento recente dos casos. O informe apresenta a distribuição das linhagens e a evolução das notificações, sem atribuir o aumento a uma causa específica.

Quais são os sintomas?

Segundo o infectologista, as manifestações não diferem das já conhecidas em infecções por outras variantes do coronavírus. Coriza e tosse estão entre os sintomas possíveis.

“São aqueles sintomas que a gente já conhece”, diz Marinho. A infecção também pode evoluir para pneumonia e quadros graves.

A XFG causa uma doença mais grave?

Até o momento, não há evidência de maior gravidade em comparação com outras variantes em circulação, explica Marinho. Isso não significa que a infecção não ofereça riscos.

Na presença de sintomas respiratórios, a orientação é usar máscara ao compartilhar ambientes e evitar contato com pessoas mais vulneráveis. Falta de ar ou cansaço crescente em atividades simples exigem avaliação médica.

O informe do Ministério da Saúde aponta sinais de aumento dos casos graves de covid-19 em Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades.

A pasta reforça a importância da vacinação para prevenir casos graves, internações e mortes.

Idosos, crianças pequenas e pessoas imunocomprometidas continuam entre os grupos que merecem maior atenção.