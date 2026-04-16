O que uma dieta com mais vegetais pode mudar na vida de quem tem câncer de próstata

Estudo com 1,5 mil homens acompanhados por mais de uma década sugere que comer mais alimentos de origem vegetal pode ajudar na função sexual e no bem-estar; o oncologista Dr. Fernando Maluf comenta a relevância do tema

Freepik

No congresso americano de oncologia de 2025, um estudo chamou bastante atenção ao demonstrar o impacto positivo da atividade física na qualidade de vida de pacientes com câncer, especialmente o tumor de intestino. Agora, pesquisadores da Universidade da Califórnia trouxeram novos dados na mesma direção, mas olhando para outro fator importante do estilo de vida: a alimentação.

O que o estudo investigou

O trabalho investigou se dietas baseadas em alimentos de origem vegetal poderiam estar associadas a uma melhor qualidade de vida entre homens diagnosticados com câncer de próstata. O estudo incluiu 1.531 participantes com a doença em estágio localizado, que haviam sido tratados ou estavam em acompanhamento por vigilância ativa.

Como a pesquisa foi feita

Após o diagnóstico, os participantes responderam a questionários de frequência alimentar entre os anos de 2004 e 2006. A partir dessas informações, os pesquisadores calcularam dois indicadores de padrão alimentar. O primeiro foi o Plant-Based Diet Index (PDI), que considera o consumo geral de alimentos de origem vegetal, e o segundo foi o Healthful Plant-Based Diet Index (hPDI), que prioriza alimentos vegetais considerados nutricionalmente mais benéficos.

Os dois índices foram construídos com base em 18 grupos alimentares. A qualidade de vida dos participantes foi acompanhada ao longo de mais de 14 anos, por meio de avaliações periódicas. Os homens incluídos no estudo tinham, em média, 65 anos no momento do diagnóstico.

O que os resultados sugerem

Os resultados mostraram que pontuações mais altas na adesão aos índices de dieta baseada em plantas estiveram associadas a melhores resultados em diferentes aspectos da qualidade de vida. Entre eles, melhor função sexual, melhor funcionamento intestinal, melhor condição física e melhor saúde mental.

Além disso, os participantes com maior adesão a esse padrão alimentar também relataram menor incômodo relacionado à função sexual e intestinal, dois efeitos colaterais frequentemente associados ao tratamento do câncer de próstata.

De acordo com os pesquisadores, uma maior ingestão de alimentos de origem vegetal após o diagnóstico esteve associada a melhor qualidade de vida em diversos aspectos, com destaque especial para a função sexual. Esse é um ponto relevante, já que as alterações nessa área estão entre as queixas mais frequentes dos pacientes após o tratamento.

Os resultados reforçam a ideia de que mudanças no estilo de vida podem ter um papel importante no cuidado de quem vive com câncer. Além dos avanços terapêuticos, estratégias como a prática de atividade física e a adoção de uma alimentação mais saudável podem contribuir para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes ao longo da jornada da doença.

Dr. Fernando Maluf – CRM 19718 DF CRM 81930 SP – RQE 55569

Médico oncologista e cofundador do Instituto Vencer o Câncer