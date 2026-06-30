Os sinais que ajudam a acompanhar o desenvolvimento do bebê no primeiro ano

Os primeiros 12 meses representam uma fase decisiva para o desenvolvimento neurológico, motor e emocional, especialmente entre bebês prematuros e crianças com condições crônicas

O primeiro ano de vida é uma fase decisiva para o desenvolvimento infantil. Nesse período, pequenos estímulos diários podem reduzir significativamente os impactos da prematuridade ou de doenças crônicas, favorecendo um crescimento mais saudável e equilibrado.

Marcos do desenvolvimento no primeiro ano

Em poucos meses, o bebê passa de movimentos reflexos para conquistas importantes, como sustentar a cabeça, sentar-se, engatinhar, balbuciar e interagir com o ambiente e com as pessoas. Esses marcos do desenvolvimento neuropsicomotor permitem acompanhar o amadurecimento neurológico e emocional da criança e orientar intervenções quando necessário.

O cenário da primeira infância no Brasil

Segundo dados do IBGE/INEP (2024), o Brasil possui cerca de 18 milhões de crianças na primeira infância (0 a 6 anos), reforçando a relevância de políticas públicas e práticas familiares voltadas ao desenvolvimento. Uma pesquisa publicada nos Cadernos de Saúde Pública (2022), dentro do Programa Criança Feliz, analisou 3.242 crianças menores de 12 meses em 30 municípios brasileiros e revelou dados cruciais:

Crianças nascidas pré-termo ou com restrição de crescimento intrauterino apresentaram escores de desenvolvimento aproximadamente 12% menores em todos os domínios avaliados.

Fatores como baixa escolaridade materna, sintomas de depressão pós-parto e a ausência de apoio social durante a gestação impactam diretamente, refletindo em índices reduzidos de desenvolvimento cognitivo e motor dos bebês.

A ciência por trás do afeto

O desenvolvimento infantil é profundamente influenciado pelas experiências cotidianas. O cérebro do bebê está em intensa formação, criando conexões neurais constantemente. O vínculo afetivo é o principal combustível para esse motor:

Interações simples: conversar, cantar, brincar, olhar nos olhos e acolher o choro fortalecem habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de linguagem. O vínculo afetivo é um dos principais estímulos para o neurodesenvolvimento saudável;

Presença real: não são necessários brinquedos sofisticados; momentos de carinho e interação já representam estímulos valiosos.

Prematuridade: idade corrigida e estímulos que ajudam

No Brasil, aproximadamente 300 mil bebês nascem prematuros por ano, o que representa cerca de 12% dos nascimentos, sendo os desafios ainda maiores nesse grupo. Para essas famílias, é fundamental o uso da idade corrigida – o ajuste da idade cronológica, subtraindo-se as semanas que faltaram para completar 40 semanas de gestação. Isso evita comparações injustas e garante que o bebê seja avaliado conforme seu tempo biológico.

Dicas práticas para bebês prematuros:

Estímulo motor: atividades como apoiar o bebê para sentar-se, brincar de rolar e oferecer brinquedos leves favorecem o ganho de força e equilíbrio;

Linguagem: conversar, repetir palavras curtas e cantar frequentemente ajudam a reduzir o risco de atraso de fala;

Estímulos sociais e cognitivos: o contato olho no olho e brincadeiras interativas reforçam o vínculo afetivo e ampliam a atenção compartilhada.

Ambientes tranquilos, acompanhamento pediátrico regular e apoio social à mãe potencializam esses efeitos, ajudando o bebê prematuro a alcançar marcos semelhantes aos de crianças nascidas a termo.

Crianças com condições crônicas

Estima-se que cerca de 10% das crianças menores de cinco anos no Brasil convivam com algum tipo de condição crônica, como cardiopatias congênitas, doenças metabólicas, neurológicas ou respiratórias. Embora, muitas vezes, submetidas a internações frequentes e procedimentos invasivos, o primeiro ano representa uma janela de oportunidade única de intervenção precoce:

Estímulos adaptados com brinquedos leves, músicas, repetição de palavras e resposta ao balbucio favorecem a comunicação e o desenvolvimento.

O contato olho no olho e a interação social reduzem o estresse e fortalecem vínculos, essenciais em rotinas médicas intensas.

Quando ligar o sinal de alerta?

É importante lembrar que cada criança possui seu próprio ritmo de desenvolvimento, e variações nos marcos são consideradas normais. Entretanto, a observação de certos atrasos persistentes ou a perda de habilidades já adquiridas exige avaliação especializada. Fique atento aos seguintes sinais, considerando a idade corrigida:

Aos 3 meses: não sustenta a cabeça ou não fixa o olhar;

Aos 6 meses: não sorri socialmente ou não tenta alcançar objetos;

Aos 9 meses: não consegue sentar com apoio ou não balbucia sílabas simples;

Aos 12 meses: não atende pelo nome ou não demonstra intenção de interagir/apontar.

Diante de qualquer um dos sinais, é importante buscar interventions precoces. O acompanhamento pediátrico no primeiro ano é essencial para observar cada etapa do desenvolvimento e oferecer segurança à família.

O suporte multidisciplinar (pediatra, especialistas pediátricos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo) é a base para minimizar atrasos motores e cognitivos, orientar estímulos adequados, reduzir os impactos da prematuridade ou de doenças crônicas e proporcionar aos bebês melhor direcionamento nesse momento tão importante para uma infância saudável.

Dr. Manoel Jacinto de Abreu Neto – CRM SP 198930 – RQE Nº: 998801

Neurologista Pediátrico do Sabará Hospital Infantil

Dra. Regina Yada Leite – CRM: 73814-SP

Pediatra e Neonatologista, responsável pelo Ambulatório de Prematuridade do Sabará Hospital Infantil