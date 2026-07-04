Pausa para hidratação na Copa de 2026: vilã do jogo ou salva-vidas oculto?

Com verões extremos nos países-sede, a medida reacende a polêmica sobre ritmo e segurança; o médico Franz Burini explica por que a pausa pode ir além do conforto e virar proteção real em campo

A Copa do Mundo de 2026, sediada nos EUA, México e Canadá, traz à tona um debate que transcende as quatro linhas: a segurança biológica dos atletas e a interação com possíveis riscos, sob a ótica também climática. Em dezembro de 2025, a FIFA oficializou a implementação de pausas obrigatórias para hidratação de três minutos, aos 22 minutos de cada tempo. Mais do que um ajuste logístico, essa é uma resposta robusta também aos riscos envolvidos com o estresse térmico.

O perigo invisível: do desempenho ao risco de morte

A hidratação não visa apenas evitar a fadiga. Estamos falando de prevenir o heat stroke (intermação), uma emergência médica gravíssima em que a temperatura interna do corpo ultrapassa os 40°C, levando à falência de múltiplos órgãos e, em casos extremos, ao óbito.

Os países-sede da Copa de 2026 enfrentam, no período do torneio, verões com registros de temperaturas extremas. Este cenário é agravado pelo fenômeno El Niño, que potencializa ondas de calor sem precedentes na América do Norte. Jogos e competições nessas condições, e sem protocolos pertinentes, seriam, cientificamente falando, uma negligência com a vida humana.

Entidades de grande relevância no cenário esportivo mundial estão expandindo de forma robusta seus cuidados com a integridade física. A decisão da FIFA de tornar as pausas obrigatórias – independentemente da temperatura aferida no momento – padroniza uma decisão até então subjetiva e estabelece um crivo, projetando proteção e integridade aos atletas.

Essa postura demonstra que a viabilização de grandes performances não pode ser dissociada da preservação da saúde; afinal, antes de serem atletas, estamos falando de seres humanos. Um “palco para o espetáculo” só é legítimo se for possível garantir aos protagonistas – os atletas – que possam atuar em sua plenitude sem colocar a vida em risco. A tecnologia de monitoramento térmico e a hidratação estratégica são, hoje, tão essenciais quanto a chuteira ou a bola.

O debate: vilã do ritmo ou aliada da vida?

Embora haja argumentos de que a pausa quebra o “momentum” tático e o fluxo contínuo do jogo, a ciência propõe a ampliação do foco pontual e abrange o verdadeiro cuidado com os atletas, além de um comportamento pró-ativo no contexto de prevenção. O futebol moderno atingiu níveis de demanda metabólica que, somados ao calor extremo, tornam a pausa algo estratégico. Se houver mudanças nas variáveis avaliadas durante os jogos, como velocidade média, distância percorrida e outros detalhes, o tempo evidenciará, mas certamente as variáveis relacionadas aos riscos estão sendo devidamente moduladas.

A interrupção permite não apenas a reidratação, como também o resfriamento corporal, com repercussões até mesmo cognitivas. Portanto, ao proteger a saúde, a FIFA está, indiretamente, protegendo a qualidade técnica do espetáculo, evitando que situações extremas comprometam o propósito.

Veredito: evolução ética e científica

A Copa de 2026 será o laboratório definitivo para essa nova era. Se bem gerida pela arbitragem, para não exceder o tempo previsto, a pausa para hidratação será lembrada não como a vilã que parou o cronômetro, mas como a guardiã que permitiu que o talento brilhasse com segurança.

Em um mundo em que o clima se torna um adversário cada vez mais presente, a medicina esportiva e as grandes federações mostram que a verdadeira vitória começa com a preservação da vida.

Prof. Dr. Franz Burini – CRM-SP 106509 | RQE 91.737 – RQE 91.738

PhD em Medicina Esportiva e Metabolismo (USP/Harvard), Fellow do American College of Sports Medicine (FACSM) e Coordenador Médico do Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição – CeMENutri