Sinais de alerta: quando seu corpo indica que algo está errado

Neste vídeo, o Dr. Alfredo Salim explica que o nosso corpo costuma dar avisos claros antes que um problema se agrave. O que muitas vezes parece um simples incômodo passageiro pode ser a chave para descobrir um quadro que exige tratamento, por isso, nunca devem ser tratadas como “normais” ou serem ignoradas. Assista ao vídeo para conhecer os principais sintomas que indicam a necessidade de procurar um médico e entenda por que o diagnóstico precoce faz toda a diferença para a sua saúde.