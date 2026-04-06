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Um em cada três diz que alguém em casa usou canetas emagrecedoras, diz pesquisa

Pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 33% dos lares no Brasil possuem ao menos um morador que utiliza medicamentos como Ozempic e Mounjaro; preocupação recai sobre a compra sem prescrição médica

  • Por Jovem Pan
  • 06/04/2026 18h22 - Atualizado em 06/04/2026 19h00
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Novo Nordisk/Divulgação Ozempic Primeira fase da pesquisa indicava que o uso estava presente em 26% dos lares

Um levantamento inédito realizado pelo Instituto Locomotiva revela a rápida popularização das chamadas “canetas emagrecedoras” no Brasil. Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira (6), 33% dos domicílios brasileiros relatam ter pelo menos um morador que faz ou já fez uso de medicamentos como Ozempic, Mounjaro ou Wegovy.

Em dezembro de 2025, a primeira fase da pesquisa indicava que o uso estava presente em 26% dos lares. Em abril de 2026, esse número saltou para um terço das residências do país, evidenciando uma mudança profunda nos hábitos de consumo e saúde da população.

Embora o custo do tratamento ainda seja elevado, o uso é significativo em todas as faixas de renda:

  • Classes A e B: 39% dos domicílios fazem uso.
  • Classes C e D: 30% dos domicílios fazem uso.
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