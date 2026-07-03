Um simples exame de sangue pode revelar doenças silenciosas

Anemia, infecções, leucemia e outras doenças podem deixar sinais identificados pelo hemograma, um dos exames mais importantes da prática médica

Em uma coleta simples de sangue, o hemograma registra parte do funcionamento do organismo naquele momento. A leitura de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas permite observar a quantidade, a distribuição e as características das células que circulam no sangue. Isolado, o resultado não fecha diagnósticos. Associado à história clínica, ao exame físico e a outros testes, orienta caminhos de investigação e pode antecipar a identificação de problemas silenciosos.

O que o hemograma ajuda a identificar

Na prática hematológica, esse exame ocupa um lugar importante porque ajuda a reconhecer sinais iniciais de anemia, alterações infecciosas, inflamatórias e doenças da medula óssea. A avaliação laboratorial da anemia começa com um hemograma completo. Nele, são observados leucócitos, plaquetas, eritrócitos, morfologia celular e índices como VCM, HCM, CHCM e RDW.

Esses parâmetros precisam ser interpretados com cuidado. Hemácias pequenas, identificadas pelo volume corpuscular médio, podem sugerir deficiência de ferro. Hemácias aumentadas podem aparecer em quadros de deficiência de vitamina B12. Ainda assim, o achado não deve ser tratado como diagnóstico fechado. Alterações de forma, tamanho e quantidade das células também podem ocorrer em leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, síndromes mielodisplásicas e infiltração da medula óssea por tumores sólidos.

Quando o exame aponta algo mesmo com a pessoa se sentindo bem

Um ponto que costuma surpreender os pacientes é que o hemograma pode revelar alterações importantes mesmo quando a pessoa se sente bem. Na rotina do consultório, não é raro que um exame solicitado por outro motivo mostre o primeiro sinal de uma doença hematológica. O paciente chega para investigar cansaço, fazer uma avaliação periódica ou acompanhar uma infecção comum, e o resultado revela plaquetas muito baixas, leucócitos fora do padrão, anemia sem explicação aparente ou presença de células que não deveriam circular no sangue periférico. Isso não significa que todo resultado fora da referência represente uma doença grave, mas indica que alterações persistentes, intensas ou combinadas entre si não devem ser ignoradas.

Por isso, o hemograma deve ser visto como um mapa inicial. Ele aponta desvios, ajuda a organizar hipóteses e indica quando a investigação precisa avançar. Uma alteração discreta pode ser acompanhada e esclarecida com exames complementares. Uma alteração expressiva pode exigir avaliação especializada em curto prazo.

Leucemia: sinais que podem passar despercebidos

No caso das leucemias, esse cuidado ganha peso porque não existem sintomas exclusivos da doença. Cansaço, palidez, febre persistente, sangramentos, manchas roxas e infecções repetidas podem aparecer em várias condições. Em parte dos pacientes, principalmente nas leucemias crônicas, a doença é descoberta antes de provocar sintomas evidentes. Há também casos de leucemias agudas identificadas em exames de rotina, ainda que essa forma de apresentação seja menos frequente.

O dado reforça a relevância do tema. O Instituto Nacional de Câncer estima 12.220 novos casos de leucemia por ano no Brasil no triênio 2026 a 2028, com risco estimado de 5,71 casos por 100 mil habitantes. São números que mostram a necessidade de atenção aos sinais do sangue e de acompanhamento médico adequado.

Muitas pessoas procuram exames somente quando sentem algo diferente. Esse comportamento é compreensível, mas pode atrasar diagnósticos. Algumas doenças hematológicas passam por fases silenciosas ou apresentam manifestações vagas, que se confundem com o cansaço cotidiano, infecções comuns ou deficiências nutricionais. Leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e mielodisplasias podem ter evolução variável, sem um padrão simples de rastreamento populacional.

Fazer hemograma não significa procurar doença a qualquer custo. Significa usar uma ferramenta acessível para conhecer melhor o organismo, sempre dentro de uma avaliação clínica. Quando bem indicado e bem interpretado, o exame pode orientar decisões, acelerar encaminhamentos e permitir que alterações relevantes sejam investigadas no tempo adequado.

Dr. Fernando Michielin Alves – CRM – 34743 | RQE – 23506 / 30447

Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia, responsável pelo setor no Hospital VITA de Curitiba.

Membro da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia