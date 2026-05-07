Veja quais são os produtos da Ypê suspensos pela Anvisa
A agência orienta a interrupção imediata do uso das mercadorias listadas com a numeração final 1
A determinação da retirada de lotes de produtos de limpeza da marca Ypê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), feita nesta quinta-feira (7), é válida para todos os produtos especificados cujos lotes terminem com o número 1.
Lava-louças:
- Lava-louças Ypê Clear Care;
- Lava-louças Com Enzimas Ativas Ypê;
- Lava-louças Ypê;
- Lava-louças Ypê Clear Care;
- Lava-louças Ypê Toque Suave;
- Lava-louças Concentrado Ypê Green;
- Lava-louças Ypê Clear;
- Lava-louças Ypê Green;
Lava-roupas:
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha;
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green;
- Lava-roupas Líquido Ypê Express;
- Lava-roupas Líquido Ypê Power Act;
- Lava-roupas Líquido Ypê Premium;
- Lava-roupas Tixan Maciez;
- Lava-roupas Tixan Primavera;
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava-roupas Líquido;
- Lava-roupas Tixan Power Act;
Sabão e desinfetante:
- Tixan Ypê Cuida Das Roupas;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante De Uso Geral Atol;
- Desinfetante Perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ype;
A medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal. Durante a fiscalização, os órgãos identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação.
De acordo com a agência, foram constatadas falhas nos processos de produção e no controle de qualidade. Esses problemas indicam risco à segurança dos produtos, com a possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, a presença de microrganismos patogênicos (causadores de doenças).
O que o consumidor deve fazer
A Anvisa orienta que os consumidores verifiquem a numeração do lote nas embalagens. Quem possuir em casa os produtos listados com a numeração final 1 deve interromper o uso de forma imediata. Para orientações sobre o procedimento de recolhimento ou troca, o cliente deve entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da marca Ypê.
A agência também determinou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais monitorem o mercado para impedir a circulação dos produtos afetados. A decisão consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).
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